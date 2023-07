Attentato in un Asilo di Lianjiang, Cina: Sei vittime e un ferito nel tragico episodio

Nel cuore della provincia meridionale cinese del Guangdong, precisamente nell'asilo di Lianjiang, una scena di terrore si è consumata. Un tragico attentato ha causato la morte di sei persone e ha lasciato una persona ferita. Secondo le autorità, tra le vittime si contano un insegnante, due genitori e tre alunni, mentre un uomo sospetto è stato arrestato.

La tragica vicenda si è verificata intorno alle 7:40 del mattino, ora locale, come riportato dalla rete statale China News Network. È importante sottolineare che il possesso di armi da fuoco è severamente vietato in Cina, tuttavia negli ultimi anni si è assistito a una serie di accoltellamenti. Le scuole sono state prese di mira in vari attacchi mortali in tutto il Paese, motivo per cui le autorità hanno deciso di rafforzare la sicurezza nelle loro vicinanze.

Secondo quanto riportato dal quotidiano The Paper, testimoni locali hanno descritto l'aggressione da parte di un uomo che si è presentato all'ingresso dell'asilo nido armato di un coltello. Prima di entrare nell'edificio, ha ferito un bambino e due adulti, provocando il panico generale.

La polizia locale ha emesso un comunicato in cui si afferma che l'aggressore, identificato come Wu, un giovane di 25 anni, ha compiuto un'aggressione intenzionale. Attualmente si trova in stato di fermo, anche se le autorità non hanno ancora fornito ulteriori dettagli sull'attacco, come l'età o l'identità delle vittime.

La Cina, affrontando quest'ennesima tragedia, è determinata a fare tutto il possibile per garantire la sicurezza nelle scuole e prevenire ulteriori episodi di violenza. L'intera comunità si unisce nel cordoglio per le vittime di questa terribile tragedia e le autorità si stanno impegnando al massimo per assicurare giustizia a coloro che sono stati colpiti da questo orribile attentato.

Altre News per: attentatoasilolianjiangcinavittimeferitotragico