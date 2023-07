Berrettini a Wimbledon: vittoria contro Zverev e sfida agli ottavi con Alcaraz

Matteo Berrettini, il talentuoso tennista romano, continua a stupire il mondo del tennis con le sue prestazioni eccezionali a Wimbledon. Nell'ultimo incontro, ha affrontato il temibile tedesco Alexander Zverev, superandolo in tre set con un punteggio di 6-3, 7-6, 7-6. La vittoria è stata ancora più significativa considerando che Zverev aveva sconfitto Berrettini in quattro dei loro cinque precedenti incontri.

Berrettini è giunto a questo importante scontro carico di fiducia, come dimostrano i suoi post sui social media, dove si autodefinisce "hammer" (martello) e adotta un'icona raffigurante un martello. Inoltre, riprendendo il soprannome di Boris Becker, è stato definito "bum bum" grazie al suo gioco basato principalmente su potenti servizi e dritti vincenti. La fiducia riposta in se stesso si è dimostrata ben fondata, dato che è riuscito ad eliminare Zverev in soli tre set.

Uno dei fattori chiave del risveglio di Berrettini risiede nella sua espressività in campo. A Wimbledon, Matteo sta mostrando uno sguardo deciso e determinato, molto diverso da quello disarmato e dolente che aveva mostrato nell'infelice pomeriggio torinese in cui si era infortunato agli addominali, proprio contro Zverev, durante le Atp Finals del 2021. Anche sua madre Claudia, che ancora non è giunta a Church Road per unirsi al marito e a Melissa Satta, ha riconosciuto il cambiamento, affermando dopo la vittoria su De Minaur: "Hai di nuovo lo sguardo della tigre". Anche il coach Santopadre, dagli spalti, ha contribuito a spronare Berrettini con un commento bestiale: "Sei un leone". Il suo amico e collega Andrea Vavassori, commentando il post con cui Matteo ha festeggiato su Instagram la vittoria su De Minaur, ha aggiunto: "Sei un animale". In sintesi, il primo confronto tra Berrettini e Zverev sull'erba di Wimbledon - nonostante il successo di Zverev a Halle, dove il campo erboso è meno veloce rispetto a Wimbledon - rappresenta per Berrettini un nuovo inizio, un'opportunità per consolidare il suo successo.

La vittoria di Berrettini apre la strada alla possibilità concreta che due tennisti italiani raggiungano la seconda settimana dei Championships. Infatti, domani Jannik Sinner affronterà il colombiano Galan, un avversario non di primo livello. Dopo le delusioni patite a Parigi, questa notizia rappresenterebbe un'incredibile svolta per il tennis italiano, confermando l'ascesa di una nuova generazione di talenti pronti a imporsi sul palcoscenico internazionale.

