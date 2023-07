Gerry Scotti e Sanremo 2025: Possibile successore di Amadeus?

Gerry Scotti ha recentemente dichiarato: "Mi è stato chiesto più volte di condurre Sanremo, ma sono stato costretto a declinare. Una volta a causa di problemi di salute e un'altra per impegni lavorativi, poiché ero a Varsavia per registrare il Milionario. Tuttavia, non posso fare a meno di sperare che si presenti un'altra occasione. Devo ammettere che sarei stato perfetto per questa edizione del Festival, che ha celebrato in qualche modo gli anni '90". Sebbene Scotti abbia dovuto rifiutare la possibilità di condurre il Festival di Sanremo, nutre la speranza di avere un'altra opportunità in futuro. La domanda che molti si pongono ora è: Gerry Scotti condurrà Sanremo nel 2025? Considerando che Amadeus rimarrà alla guida del Festival fino al 2024, è plausibile ipotizzare che dal 2025 potrebbe cedere il testimone a Gerry? Naturalmente, nulla è ancora certo, ma Scotti sarebbe aperto a considerare un invito del genere.

Altre News per: gerryscottisanremo2025possibilesuccessoreamadeus