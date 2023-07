COMICS AND GAMES PARADE - prima edizione del festival 7-9 luglio

COMICS AND GAMES PARADE 7-9 luglio a Cassano Magnago (VA) la prima edizione del festival







Un multiverso di fumetti italiani e internazionali, autori, cosplayer, creator, giochi e videogames, cinema, musica live e cucina tradizionale



Gianluca Iacono, Giovanni Muciaccia, Giorgio Vanni, Giulia Maniglio, Stefano Bersola, Simone Lupinacci, Federico Viola, Elisa Giorgio, Stefano Lucato tra gli ospiti annunciati



Biglietti disponibili su DICE

https://dice.fm/bundles/comics-and-games-parade-98qn?lng=it







Annunciata la prima edizione di Comics & Games Parade, un multiverso di fantasia e intrattenimento che unisce i più variegati mondi della cultura pop, dal 7 al 9 luglio nell'Area Feste di Cassano Magnago.

I biglietti sono disponibili solo sulla piattaforma di ticketing e discovery DICE.



Comics & Games Parade promuove la cultura nerd offrendo a prezzi accessibili una full experience immersiva in un mondo fatto di fumetti italiani ed internazionali, autori, case editrici, cosplayer, creator, giochi e videogames, cinema di animazione, musica live e buona cucina: il biglietti delle singole giornate dell'8 e 9 luglio sono disponibile a 11,50€, mentre il full pass di 3 giorni a 17,50€.



Gianluca Iacono (doppiatore in Dragon Ball, How I Met Your Mother e di Gordon Ramsay), Giovanni Muciaccia (conduttore Art Attack), Giorgio Vanni (compositore e cantautore di canzoni indimenticabili per anime come Dragonball e Pokemon), Giulia Maniglio (doppiatrice in Fire Force, Made in Abyss e Aggretsuko), Stefano Bersola (cantante e autore delle sigle Yamato Video), Simone Lupinacci (la voce di Deku in My Hero Academia), Federico Viola (doppiatore di Bakugo, Ichigo, e di V di Cyberpunk 2077), Elisa Giorgio (doppiatrice in Spy X Family e Maki Oze), Stefano Lucato dei Manga Boys sono solo alcuni degli ospiti annunciati che parteciperanno all'imperdibile tre giorni.



Nell'ampio spazio Area Feste di Cassano Magnago, il Comics & Games Parade ha allestito diverse aree tematiche. Dall'AREA MERCATO dove trovare i propri fumetti, manga, anime, modellini, action figures, cabinati, giochi da tavolo, miniature, card game, accessori, gadget da collezione preferiti, al COSPLAY VILLAGE, che ospiterà contest con ricchissimi premi, sfilate, incontri con ospiti cosplayer di rilevanza nazionale ed internazionale. Non mancheranno attività come karaoke, karacosplay e workshop tematici; sarà possibile partecipare gratuitamente a workshop, esperienze virtuali o giochi di ruolo di alto livello con tornei di carte presso l'area CARD GAMES e AREA ARCADE con cabinati originali anni '80 e '90.



Sul palco di Comics & Games Parade sarà prevista anche una rassegna di spettacoli e concerti J/K-Pop arricchiti da pop contest & showcase, play dance, flashmob, mercatino k-pop e numerosi ospiti ed esibizioni amatoriali degli appassionati del genere.

Nella cultura giapponese dei manga e degli anime non manca mai un occhio di riguardo per il cibo. Per questo motivo uno dei pilastri di questa manifestazione sarà proprio questo speciale mondo culinario che unisce realtà e immaginazione.



Il programma, in continuo aggiornamento, è consultabile sul sito ufficiale: https://comicsparade.it/



Biglietti solo su DICE

https://dice.fm/bundles/comics-and-games-parade-98qn?lng=it







Via Primo Maggio, Cassano Magnago (VA)

IN AUTO

Autostrada A8 (MI - VA),

Uscita Busto Arsizio > Cassano Magnago

Da Milano (20 min)

Da Legnano (10 min)

Da Busto Arsizio (5 min)

Da Gallarate (5 min)

Da Varese (10 min)





Comics & Games Parade





https://comicsparade.it/

https://www.facebook.com/comicsandgamesparade/

https://instagram.com/comicsgamesparade



Altre News per: comicsgamesparadeprimaedizionefestivalluglio