Il Bungie Day torna oggi

È ORA DI FESTEGGIARE: IL BUNGIE DAY

I guardiani di tutto il mondo celebreranno questo giorno speciale con gare di pesca, involucri di Spettro peluche ed emblemi in abbondanza.



Bungie Foundation torna con la quarta edizione del Festival della Generosità del Bungie Day , che si terrà dal 6 al 23 luglio, in cui sarà possibile raccogliere fondi per associazioni benefiche come il programma Little Lights Direct Relief e College Success Foundation. L'evento di quest'anno prevede una pioggia di premi per chiunque effettui delle donazioni, tra cui un involucro di Spettro esotico, un pacchetto di emblemi del Bungie Day, una maglietta di Marathon in edizione speciale, giochi di PlayStation gratuiti e molto, molto altro. Maggiori informazioni nell'annuncio completo del Festival della Generosità del Bungie Day Oltre al Festival della Generosità, Bungie organizzerà anche il primo concorso globale per la creazione di un emblema, nel quale la community di Destiny 2 potrà inviare le proprie creazioni e avere la possibilità di vederle eternamente consacrate in gioco. I guardiani interessati a partecipare possono consultare le linee guida del concorso presenti nel settimanale di casa Destiny del 29 giugno Con la Stagione del Profondo, in Destiny 2 è arrivata la pesca! E in occasione del Bungie Day di quest'anno, Bungie organizzerà una gara molto speciale, che consisterà in cinque diverse competizioni di pesca da un'ora distribuite nel corso della giornata del 7 luglio. In esse, i giocatori dovranno catturare più pesci possibile, totalizzando punti in base alla rarità delle prede, e i pescatori più abili vinceranno un Bungie Foundation Digital Prize Pack. Maggiori informazioni sulla gara di pesca sono disponibili qui In occasione del Bungie Day, il Bungie Store offrirà occasioni da capogiro, con un'estesa collezione di nuovi articoli e oggetti del passato richiesti a gran voce dalla community, garantendo sconti fino al 50%. Tra le novità in negozio, un set di spille del Bungie Day, la possibilità di prenotare l' Antologia del Grimorio di Destiny - Volume VI: Compagni di Luce, nonché di acquistare gli articoli da collezione Numskull Designs e i nuovi indumenti di LVLP Wear.I giocatori che si siano persi delle Ricompense di Bungie in passato, inoltre, avranno la possibilità di rimediare, grazie a un evento di restock che consentirà loro di acquistare fantastici articoli ritirati dal commercio, a patto di aver completato gli obiettivi relativi in gioco. Le ricompense così riproposte saranno disponibili fino a esaurimento scorte o fino al termine dell'evento, alle 18:00 italiane del 13 luglio.Infine, Bungie ha collaborato con Displate per creare poster metallici unici e di alta qualità a tema Destiny , pensati per i giocatori che intendano personalizzare il proprio ambiente di gioco.In Destiny 2, i giocatori potranno attendersi l'evento annuale gratuito del Solstizio, in arrivo il 18 luglio, in cui i guardiani potranno potenziare la nuova armatura del Solstizio con effetti luminosi e partecipare all'attività "La festa del falò". Per i giocatori più impazienti di ricevere maggiori informazioni su La Forma Ultima e il futuro di Destiny 2, invece, l'evento di Presentazione di Destiny 2 si terrà il 22 agosto.

Altre News per: bungietornaoggi