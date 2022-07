Tutte le grandi novità in occasioni del Bungie Day

Il Bungie Day è una tradizione annuale ideata dalla community mondiale di Bungie. Oggi Bungie festeggia offrendo nel Bungie Store nuovi articoli e sconti fino al 50%. I giocatori che hanno acquisito il lanciarazzi Gjallarhorn completando la relativa impresa disponibile nel Pacchetto Destiny 2: 30 anni di Bungie possono ora prenotare il blaster Gjallarhorn di Destiny 2 NERF LMTD .

I nuovi articoli e offerte del Bungie Store includono:

una collezione di prodotti a tema Gjallarhorn creati dagli artisti della community;

il pupazzo verme dell'alveare (prenotabile);

sconti su Steam per le espansioni e i pacchetti di Destiny 2.

L'acquisto di determinati prodotti del Bungie Store entro il 13 luglio darà diritto al nuovo emblema Eredità eterna.È iniziato il Festival della Generosità (Giving Festival) del Bungie Day ; l'evento si concluderà il 20 luglio. Più di cinquanta membri della community di Bungie saranno coinvolti in varie dirette per raccogliere fondi destinati alla Bungie Foundation, supportando così la salute e il benessere dei bambini, fornendo aiuti umanitari e finanziando attività incentrate sulla diversità, l'inclusione e la giustizia sociale. I giocatori potranno sbloccare nuovi elementi cosmetici di Destiny 2 con le loro donazioni.Bungie Foundation collabora con Make-A-Wish per esaudire i desideri dei bambini colpiti da malattie gravi. Acquista l'emote Compagno leale - ispirato al desiderio di Cristian di vedere il suo cane Artemis immortalato su Destiny (scopri la sua storia qui [link]) - disponibile nell'emporio Everversum fino al 22 agosto (termine della stagione 17). O ricevi a casa il peluche di Artemis di Prime-40 ordinandolo dal Bungie Store. L'intero ricavato delle vendite dell'emote Compagno leale e del pupazzo di Artemis andrà alla Bungie Foundation.Inoltre, Bungie ha chiesto a nove cosplayer di diversi Paesi, tra cui Kamichan83 , di creare la propria interpretazione di colei che ha dato il nome all' ultima espansione di Destiny 2 : Savathûn, la Regina dei Sussurri. Dai uno sguardo all' articolo ufficiale di Bungie per scoprire le fantastiche creazioni di questi artisti.





