Parigi - tappa europea di Twitchcon 2023

TwitchCon torna anche quest’anno a fare tappa in Europa, dopo il grandissimo successo dell’edizione di 2022 ad Amsterdam. L’appuntamento è a Parigi , sabato 8 e domenica 9 luglio 2023 , al centro espositivo Porte de Versailles.

La convention europea ha riunito, lo scorso anno, oltre 14.500 persone al RAI Amsterdam Convention Centre, con un aumento dell’affluenza di oltre il 65% rispetto alla TwitchCon di Berlino 2019, prima edizione europea.

Dai Twitch Rivals ai concorsi di cosplay, dai Drag Showcase ai Community Meet & Greet, i partecipanti hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza unica di incontro e condivisione con gli streamer e la più ampia community di Twitch, e anche questa nuova edizione di TwitchCon sarà, per il mondo virtuale, una preziosa occasione di incontro , una festa per ritrovarsi insieme e celebrare, davvero, tutto quello che Twitch rappresenta per le community che ne fanno parte.

Il programma di TwitchCon Paris 2023 è stato definito ed è disponibile qui , ma sono ancora moltissime le sorprese riservate a tutti coloro che parteciperanno.

TwitchCon si aprirà sabato 8 luglio alle 10.45, con interventi da parte di membri del management di Twitch e degli streamer più amati, e proseguirà con le prime fasi del torneo Twitch Rivals , che vedrà squadre provenienti da tutta Europa confrontarsi in sfide dal vivo ai videogame più amati, per conquistare la finale di domenica.

Sempre sabato, alle 17.30, tutta la community sarà chiamata a prendere parte al TwitchCon Drag Showcase , uno tra gli appunta menti più attesi di TwitchCon, che vedrà esibirsi sul palcoscenico del Glitch Theatre artiste del calibro di DonaTarte , Eevoh , e Psyche .

Come sempre, nella sua programmazione, la convention ospita una serie di panel con l’obiettivo di dare spazio agli streamer per discutere dei temi che stanno loro maggiormente a cuore, come in una diretta di Just Chatting, ma dal vivo . E non solo: saranno numerosi anche i professionisti provenienti dal mondo della comunicazione e del gaming a portare il proprio punto di vista attraverso momenti di approfondimento e dialogo e workshop tematici.

Le occasioni di incontro si arricchiscono ulteriormente con i moltissimi MeetUp organizzati nel corso del fine settimana: da quelli proposti per gli appassionati di specifici videogiochi come Minecraft e League of Legends, a quelli pensati per le community LGBTQIA+ e BIPOC (Black, Indigenous and People of Color), fino al Women in Gaming MeetUp, le community che solitamente si ritrovano in chat avranno modo di incontrarsi dal vivo, condividendo esperienze, consigli, riconfermando ancora una volta come siano le persone il cuore pulsante di Twitch , prima ancora che i contenuti disponibili sul servizio.

Tornerà poi l’ Artist Alley , che già aveva avuto un enorme successo ad Amsterdam, dove i creator di Twitch potranno esporre le proprie fan art, le sculture e i dipinti da loro realizzati. Per tutti gli artisti musicali è stato invece riservato uno spazio speciale per esibirsi dal vivo e portare a Parigi la propria musica: IriaCovers , OcioSax , KevinChambers sono solo alcuni degli interpreti che saranno protagonisti nel corso dei due giorni.

Naturalmente, TwitchCon resta sempre anche l’occasione migliore per incontrare dal vivo i propri streamer preferiti, chiacchierarci e conoscerli al di fuori della chat e del live streaming. Tra gli streamer italiani che saranno presenti a Parigi nel fine settimana della convention ci saranno anche alcuni tra i più seguiti e ama ti: Cydonia , Studytme , Enkk , Michelle Puttini e Panetty .

Come era già stato per le edizioni precedenti di TwitchCon, anche quest’anno la promessa è quella di un evento pensato e organizzato per le community, per dare loro un momento e uno spazio dove esprimersi, condividere le proprie passioni, e festeggiare tutto ciò che Twitch rappresenta per le persone che lo vivono quotidianamente .

