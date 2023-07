CreationDose: l'agency che connette i brand alle NewGen

La rivoluzione digitale ha aperto nuove strade per l'industria del marketing e della comunicazione, portando alla nascita di una nuova economia: la Creator Economy. In questo scenario in continua evoluzione, un'azienda si è rapidamente affermata come punto di riferimento per brand e Content Creator: CreationDose, la NewGen Company che aiuta i brand a raggiungere le nuove generazioni attraverso la creazione di contenuti nativi per TikTok, Instagram, YouTube e Twitch.



Rapidamente affermata nel mondo della Creator Economy, connettendo brand e nuove generazioni con un mix di creatività e strategie innovative sempre più personalizzate e in linea con la brand identity, dal 2018, anno in cui è stata fondata da Alessandro La Rosa, Raffaele Barone e Antonio Puleo, CreationDose ha dimostrato un'incredibile capacità di aiutare i brand a raggiungere i nativi digitali: il pubblico sempre connesso. Con una sede a Catania e una recentemente inaugurata a Milano, CreationDose si posiziona come "la NewGen Company che crea per la NewGen".

L'approccio di CreationDose combina all’analisi dei dati, la strategia e la creatività che caratterizzano il lavoro dell’intera squadra, focalizzandosi sulle piattaforme più popolari tra le nuove generazioni, come TikTok, Twitch, Instagram e YouTube. Dalla produzione di short-video alla gestione dei canali TikTok, CreationDose coglie in anticipo le tendenze delle NewGen e le trasforma in Branded Content personalizzate per i brand che vogliono catturare l'attenzione delle nuove generazioni e avvicinarle al proprio marchio, coinvolgendo anche le community di Creator e Influencer.

I servizi offerti da CreationDose hanno guadagnato la fiducia di numerosi brand e agenzie che, continuando a scegliere le soluzioni orientate alle nuove generazioni offerte dall’agency, si avvicinano sempre di più all’obiettivo di attrarre il pubblico dei nativi digitali sulle piattaforme social del momento.

Per analizzare dati e informazioni sulle nuove generazioni, estrapolare gli insight più significativi e trasformarli in strategie mirate e coinvolgenti da proporre ai clienti attuali e a quelli futuri, nel 2022 CreationDose ha creato il primo osservatorio italiano che - partendo dall’analisi dei contenuti video e dei linguaggi NewGen in continua evoluzione - studia da vicino i gusti e i comportamenti social delle nuove generazioni: ObservatoryZed.



Con l’obiettivo di offrire ad agenzie ed e-commerce la possibilità di incrementare le vendite e il ROAS della propria azienda, CreationDose ha lanciato anche la Creator Community di "Vidoser", una delle più grandi in Italia, dalla quale i brand possono scegliere tra migliaia di contenuti UGC per potenziare e velocizzare il processo di crescita della propria azienda, nonché l’impatto delle Campagne Advertising.

La garanzia di Vidoser consiste nell’autenticità dei contenuti prodotti dai Content Creator che popolano la community: sono i loro contenuti a rendere originale e non intrusiva la comunicazione del brand, attirando il pubblico target. In questo modo, i contenuti presenti e i Creator attivabili su Vidoser facilitano la connessione di brand ed e-commerce con il pubblico di riferimento, massimizzando il loro impatto, tra le nuove generazioni.

Ma le ambizioni di CreationDose non si fermano. Ad aprile 2023, infatti, l'azienda ha celebrato il lancio di Atomical, la Talent Agency che si impegna a valorizzare e sprigionare l’energia e la creatività di 100 Talent in esclusiva su TikTok, Instagram, Twitch e YouTube, attivando collaborazioni uniche tra i Creator e brand di alto profilo, come Ghd, PrimeVideo e Idealista.



Il Founder e CEO di CreationDose - Alessandro La Rosa - ha dichiarato che l'azienda continuerà a ricercare, ideare e produrre strategie sempre più coinvolgenti, innovative e in trend in modo da aiutare i brand a comprendere le nuove generazioni, e raggiungerle.

L'approccio di CreationDose, infatti, si basa sull'integrazione completa di strategia e creatività nella produzione di contenuti nativi per le piattaforme social più amate, con l’obiettivo di offrire soluzioni creative a tutti quei brand che vogliono rimanere nella Top Of Mind delle nuove generazioni, e fidelizzarle.



Guardando al futuro, CreationDose ha stabilito obiettivi ambiziosi per il 2023: ampliare la squadra per potenziare le Unit attuali e crearne di nuove, offrire soluzioni sempre più strategiche ma autentiche, per garantire unicità ai contenuti e ai format video da proporre ai clienti attuali e a quelli futuri.

Come NewGen Company, CreationDose è riuscita e continua ad anticipare le tendenze in crescita tra le nuove generazioni e a riproporle in chiave strategica ai brand, permettendo loro di generare rapporti duraturi con i nativi digitali.

