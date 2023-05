Nasce Rload Play - piattaforma che connette migliaia di game

Da Denis Giacometti nasce Rload Play, la piattaforma dalle performance eccellenti, capace di connettere, in tempo reale, migliaia di gamer di tutta Italia, grazie alle tecnologie di AMD e OVHcloud





RLoad, network di gaming, informatica ed IT nato nel 2017 da un’idea di Denis Giacometti, annuncia lo sviluppo diRLoad Play, una piattaforma che, attraverso il coinvolgimento di alcuni partner diretti che gestiscono server gaming, si trasformerà in un grande hub, dove i giocatori sparsi in tutta Italia potranno cimentarsi con i titoli più famosi e fare nuove conoscenze nel mondo virtuale.

Il network RLoad.eu è una community in cui sono protagonisti YouTuber, utilizzatori di Twitch e appassionati del mondo videoludico: l’infrastruttura si appoggia su tecnologie AMD, che fornisce i più performanti processori da gioco per gamers d’elite.

Nel dettaglio, la piattaforma include un launcher in via di sviluppo che integra varie funzionalità, tra cui:

Interazioni web con piattaforme di video content creation (Twitch, YouTube)

Interazione a portali musicali come Spotify

Interazioni web al portale RLoad.eu

Interazione web ad OVHcloud per l'acquisto di server

Ricerca server per avvio diretto del gioco e connessione automatica.

La scalabilità come fattore chiave nella scelta delle tecnologie implementate

Inizialmente Rload.eu era incentrata sull’utilizzo di due VPS, macchine virtuali che erano sufficienti alle necessità poiché il workload non era eccessivo. I limiti erano quelli della scalabilità della piattaforma, che non poteva essere ampliata, anche a causa di problemi legati all’offerta e alle soluzioni tecniche rese disponibili dal precedente fornitore.

“Nell’offerta di AMD e OVHcloud è possibile trovare CPU e server dall’ottimo rapporto tra prestazioni e costi, in grado di gestire alti carichi a un prezzo accessibile, dato il target del network dei gamer. Soluzioni con elevate performance permettono di avere una qualità altissima di gioco ed essendo la community dei gamer molto esigente da questo punto di vista, AMD e OVHcloud è stata la scelta giusta. Non meno rilevante, la sicurezza informatica, assolutamente necessaria per gli utenti”, ha dichiarato Denis Giacometti, Founder dell’omonima azienda.

Le caratteristiche dell’infrastruttura

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, il progetto RLoad.eu si appoggia aserver OVHcloud dedicati per la gestione dei servizi del progetto ed è in cantiere l’implementazione di un Rise Game 1 con la CPU AMD.

In particolare, l’infrastruttura si avvale di:

Rise Game 2 (hosting server gaming)





CPU: AMD Ryzen 7 3800X - 8c/16t - 3,9 GHz/4,5 GHz

Memoria: Da 64 GB DDR4 ECC

Storage: SSD NVMe 2x 960gb raid1

Banda passante pubblica: 250 Mbps (burst 500 Mbps)

OS: Ubuntu 20.04

Un’unica soluzione in grado di ospitare migliaia di gamers

Già nella fase di test i risultati sono stati eccellenti: è stato possibile ospitare, in contemporanea, in media dai 100 a 350 utenti su ciascuno dei 10 server, senza alcuna perdita di qualità, velocità e stabilità. Tutto ciò a fronte di notevoli risparmi, perché in luogo dell’utilizzo di più VPS, grazie ad AMD e OVHcloud, è possibile soddisfare tutte le esigenze grazie a un’unica soluzione.

"Siamo orgogliosi di poter affiancare Denis Giacometti in questo nuovo progetto, che si configura come una nuova importante tappa della collaborazione che ci vede fianco a fianco ormai da qualche anno.

È stato un periodo in cui abbiamo visto l'azienda crescere e raggiungere importanti traguardi, sempre all'insegna dell'innovazione, di servizi personalizzati per i clienti e della sostenibilità", ha dichiarato John Gazal, Vicepresidente Southern Europe e Brasile.

“Affidabilità, performance, scalabilità, sicurezza e prestazione delle macchine, ecco le parole chiave legate ad AMD e OVHcloud. Le CPU dalle performance impareggiabili e i server dedicati sono la base di tutto e la partnership con AMD e OVHcloud ha un impatto più che significativo per l’intera esperienza. Avere un prodotto di qualità permette agli utenti di rimanere all’interno del network, creando interazioni e aumentando la voglia di divertirsi e fare community”, conclude Denis Giacometti.

Altre News per: nascerloadplaypiattaformaconnettemigliaiagame