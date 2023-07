Previsione del terremoto a Udine: Il racconto di una lettera anonima e l'impegno della Protezione Civile del Veneto

Recentemente, l'assessore regionale del Veneto alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin, ha reso pubblica una lettera anonima riguardante una presunta profezia su un imminente terremoto nella provincia di Udine. Nonostante le dichiarazioni dell'autore anonimo, Bottacin ha sottolineato che la scienza attuale non è in grado di prevedere i terremoti e ha espresso scetticismo nei confronti dei veggenti. La divulgazione della lettera è stata principalmente motivata dall'anniversario di un sisma che ha colpito l'Alpago nel 1873.

Durante un convegno a Farra d'Alpago, tenutosi di recente, è stato fatto il punto sulla prevenzione, il monitoraggio e la gestione dei fenomeni sismici. Gli scienziati presenti hanno confermato che aree come l'Alpago e il Friuli sono soggette ad elevato rischio sismico, e Bottacin ha sottolineato l'importanza di basarsi su dati scientifici concreti. La lettera anonima, che ha omesso di specificare l'anno del presunto terremoto, è stata quindi considerata alla luce di tale contesto.

Per affrontare il rischio sismico, il Veneto ha stabilito una collaborazione con l'Osservatorio Geologico di Trieste (Ogs) per la creazione di una rete di rilevamento sismico e di protezione. Questa rete, composta da 340 sensori distribuiti in tutto il Veneto, monitora costantemente gli edifici e le zone sismiche. L'assessore ha evidenziato che dal 1999 la Protezione Civile e l'Ogs lavorano in sinergia per localizzare rapidamente i terremoti e condurre studi sismologici approfonditi, tenendo conto del livello di pericolosità sismica della regione.

Uno dei risultati di questa collaborazione è l'attivazione di una centrale sismica a Marghera, operante nel quadro del progetto di "Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce", finanziato dal Pos Fesr. Grazie a questi sforzi congiunti, il Veneto sta costantemente migliorando le sue capacità di prevenzione e gestione delle emergenze.

In conclusione, sebbene la profezia del terremoto annunciata nella lettera anonima sia stata accolta con scetticismo, l'impegno della Protezione Civile del Veneto nel garantire la sicurezza dei cittadini è indiscutibile. Attraverso la collaborazione con l'Ogs e la realizzazione di una rete di monitoraggio sismico, la regione sta compiendo progressi significativi nella prevenzione e nella gestione dei rischi sismici.

