GEEKOM Summer Sale: Mini PC IT11 i7/i5 di 11a Generazione in sconto

dà il via ai saldi estivi con uno sconto fino a 50€ sulbasato sudi. Il nuovo Mini PC IT11 di GEEKOM sarà in sconto dal 28 giugno fino al 28 luglio. Il dispositivo in ??vendita, Mini IT11, vanta un processore Intel Core i7/Core di 11a generazione con grafica. Per chi è alla ricerca di un PC Mini desktop dalle dimensioni ultra compatte troverà il Mini IT11 perfetto oltre che molto potente.

Dimensioni - 117 x 112 x 45.6 mm

Peso - 564.9 g

CPU - Intel Core i7-11390H di 11a generazione (4 core, 8 thread, 12M cache, fino a 5,00 GHz)

Grafica - Intel Iris Xe

Memoria - SODIMM DDR4 Dual Channel, 32 GB espandibile fino a 64 GB

Storage - 1 x SSD 1TB (2280 M.2 SATA/PCIe) espandibile fino a 2TB

Slot - per HDD SATA da 2,5"(7 mm), fino a 2 TB

Sistema operativo - Windows 11 Pro

Bluetooth - v5.2

Ethernet - Intel 10/100/1000 Mbps

WiFi - Wi-Fi 6, AX201 (CNVI)

Serratura Kensington - Sì

Alimentatore - Regolazione automatica della tensione 65 watt

Il nuovoha tutto quello che serve: una potente, un ampio, tanta RAM, una potente scheda grafica e un'eccellente design.

3 x Porte USB 3.2 Gen 2

2 x Porte USB4

1 x Lettore di schede SD

1 x Jack per cuffie da 3,5 mm

1 x Porta RJ45 Gigabit Ethernet

1 x Porta HDMI 2.0

1 x Mini DisplayPort

1 x Presa DC

1 x Pulsante di accensione

Porte I/O

Questo mini PC è adatto a svolgere qualsiasi compito gli verrà affidato senza problemi. Il processore ha potenza sufficiente per: applicazioni dell'ufficio, gestire molte schede aperte del browser, editing video e foto, film e seriee anche. Quest'ultimi avranno una resapari a quella della mitica. Quindi un mini PC che nell'suso quotidiano si comporta davvero bene con una vasta gamma di applicazioni e giochi. Inoltre, adesso è in sconto e diventa davvero unda non perdere!

GMPRIT11

La vendita ininizia il 28 giugno e va avanti fino al 28 luglio. Per chi fosse interessato a compare un nuovo mini PC, vada alla pagina di vendita diqui: https://bit.ly/GEEKOMMINIIT11_IT . Assicurati di utilizzare il codice al momento del pagamento per pagare questo GEEKOM Mini IT11anzicchè 599. Il Codice da inserire èper uno sconto immediato di 50€!

Collegamento al prodotto:https://bit.ly/GEEKOMMINIIT11_IT



