GEEKOM Mini PC IT11 in offerta sul sito ufficiale

Oggi parte l'offerta per il potentissimo mini PC IT11 di GEEKOM. Inserendo il codice (che troverete a fine articolo) sconto si avrà la possibilità di pagare 50€ in meno la versione da 32GB di Ram con storage da ben 1 Tera. Approfittate subito perchè non ci hanno detto quanto durerà l'offerta.





GEEKOM Mini IT11: perché sceglierlo?



1. Potente processore Intel di 11a generazione per prestazioni straordinarie2. Grafica coinvolgente per giochi AAA più divertenti3. Maggiore aggiornabilità4. Struttura in metallo raffinata e resistente5. Windows 11 Pro è preinstallato ma supportata altri sistemi operativi6. Porte aggiornate per aumentare le opzioni di connettività.

Prestazioni elevate e qualità premium in un case compatto



Dalla potente CPU all’ampio hard disk e all’eccellente design, il GEEKOM Mini IT11 offre la configurazione definitiva e ha tutto ciò che ci si aspetta. Chi cerca un Mini PC con caratteristiche di alto livello lo troverà con il Mini IT11.

Il Mini IT11 e le applicazioni professionali

La nuova grafica Intel Iris Xe è dotata di 96 unità di esecuzione (UE). Insieme al potente processore e alla cache L3 fino a 16 MB, il Mini IT11 gestisce con facilità i carichi di lavoro grafici. Progettisti e creativi potranno godere di un flusso di lavoro più fluido e di prestazioni più rapide.

Un'esperienza di gioco davvero coinvolgente Con la nuova grafica Intel Iris Xe, i giocatori possono eseguire facilmente e senza problemi giochi a 1080p e 60 fps, godendo di dettagli più ricchi e concentrandosi sul gioco senza distrazioni per un’esperienza davvero coinvolgente. SSD PCIe ultraveloce RAM DDR4 ad altissima frequenza Tutto funziona in modo rapido e fluido grazie alla memoria DDR4 dual channel con un massimo di 64 GB di RAM. La RAM ad alte prestazioni consente di passare da un gioco a un altro, dallo streaming alla navigazione web in modo più fluido. I giochi e le applicazioni si caricano più velocemente che mai sull’unità PCIe fino a 2 TB, i tempi di attesa diminuiscono così da passare più tempo a divertirvi giocando. Tutto funziona in modo rapido e fluido grazie alla memoria DDR4 dual channel con un massimo di 64 GB di RAM. La RAM ad alte prestazioni consente di passare da un gioco a un altro, dallo streaming alla navigazione web in modo più fluido. I giochi e le applicazioni si caricano più velocemente che mai sull’unità PCIe fino a 2 TB, i tempi di attesa diminuiscono così da passare più tempo a divertirvi giocando. Memoria e archiviazione illimitate Il Mini IT11 supporta la memoria DDR4 dual channel con un massimo di 64 GB di RAM, nonché un’unità SSD M.2 2280 fino a 2 TB e un’unità SATA da 2,5 pollici da 2 TB. Con la sua memoria veloce e l’enorme spazio di archiviazione, il Mini IT11 è la scelta migliore per le esigenze di elaborazione più impegnative. Facile configurazione e ampia compatibilità Windows 11 Pro è preinstallato sul Mini IT11, il che significa che voi e il vostro team potrete aumentare la produttività e la concentrazione grazie a un’esperienza utente più intuitiva e personalizzata. Il Mini IT11 supporta anche altri sistemi operativi come Linux, Android x86 e FydeOS. È anche possibile installare più sistemi operativi sulla stessa macchina. Connessione più veloce e stabile La tecnologia Intel® Bluetooth v5.2 offre una maggiore velocità, una migliore efficienza energetica e una più facile condivisione dei file. Intel Wi-Fi 6 garantisce trasferimenti wireless più veloci, minore latenza, minore consumo energetico e maggiore sicurezza. Potrete godere di uno streaming video HD fluido e di trasferimenti di file quasi istantanei grazie a questa ultra-velocità. L’intrattenimento e il lavoro non sono mai stati così facili. Rimani connesso e rimani produttivo Il GEEKOM Mini IT11 è dotato di un’ampia gamma di porte, tra cui due porte USB4, tre porte USB 3.2, una porta HDMI 2.0 e una Mini DisplayPort, per soddisfare un’ampia gamma di utilizzi. La selezione di porte garantisce una connettività sufficiente per una tastiera e un mouse, un proiettore, un altoparlante, un televisore HD e altre periferiche. Affidabilità accuratamente testata GEEKOM Mini IT11 è stato sottoposto a rigorosi test di rumorosità, vibrazione, caduta e shock termico per garantire che soddisfi e superi gli standard del settore. Ciò garantisce che il GEEKOM Mini IT11 possa resistere a condizioni estreme per lunghi periodi di tempo, da temperature rigide di 0° C (32 ?) ad ambienti caldi e umidi che superano i 45° C (113 ?). Compatto. Solido. Elegante Il GEEKOM Mini IT11 è dotato di un telaio interno in metallo di prima qualità e di un case solido ed elegante che misura 117 x 112 x 45,6 mm e pesa 565 g. Grazie al supporto VESA incluso, il Mini IT11 può essere montato sul retro di un monitor, occupando pochissimo spazio e creando un ambiente privo di ingombri. Il Mini IT11 si integra in qualsiasi casa o ufficio. Ecco le informazioni per l'articolo sull'offerta: Prodotto: Mini IT11 i7-11390H 32+1 € 50 di sconto inserendo il codice: GMIT50

Data di inizio: 23 ottobre

Link al prodotto:https://www.geekom.it/geekom-mini-it11-mini-pc/



