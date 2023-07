Larissa Iapichino le ha battute tutte! L’azzurra vince la gara di salto in lungo della Diamond League di Stoccolma con la misura di 6,69 fatta in una giornata di freddo e pioggia. Alle spalle di Larissa Iapichino, Malaica MIHAMBO con m. 6,66. (in aggiornamento)

