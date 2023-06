Everybody 1-2-Switch! la festa inizia oggi

Nintendo , a partire dal 30 giugno il divertimento in compagnia avrà un nuovo sinonimo ed è party- game del colosso nipponico dei videogiochi, con un approccio innovativo al gioco multiplayer, permetterà ai festaioli di tutte le età e con diverse esperienze videoludiche di divertirsi insieme, creando momenti indimenticabili di convivialità. Il gioco sfrutta appieno le funzionalità innovative della console 17 minigiochi pensati per far risplendere l’unicità dei controller Joy-Con e non solo! Da oggi, infatti, per 100 persone nello stesso momento, sarà possibile prendere parte alla partita con il proprio smartphone semplicemente inquadrando un QR Code e seguendo le intuitive istruzioni fornite da Horace , l’eccentrico presentatore che guiderà i giocatori di Everybody 1-2-Switch! aprendo il sipario sul divertimento. In perfetta sintonia con lo spirito di, a partire dalil divertimento in compagnia avrà un nuovo sinonimo ed è Everybody 1-2-Switch! L’ultimodel colosso nipponico dei videogiochi, con un approccio innovativo al gioco multiplayer, permetterà ai festaioli di tutte le età e con diverse esperienze videoludiche di divertirsi insieme, creando momenti indimenticabili di convivialità. Il gioco sfrutta appieno le funzionalità innovative della console Nintendo Switch , consentendo ai giocatori di fare festa in modi mai visti prima conpensati per far risplendere l’unicità dei controllere non solo! Da oggi, infatti, pernello stesso momento, sarà possibile prendere parte alla partita con il proprio

Tra classici intramontabili e nuove proposte, qualsiasi occasione è buona per radunare amici e parenti e lanciarsi in sfide coinvolgenti e sempre diverse grazie ai minigiochi di Everybody 1-2-Switch! La modalità Joy-Con permetterà di giocare fino a 8 giocatori in due squadre per scoprire chi ha l’affinità migliore gonfiando alla perfezione dei Palloncini , gareggiando schiena contro schiena in Colpi Bassi , correndo verso la vittoria in una Staffetta 400m , affrontando l’avversario in un Duello Samurai o giocando d’intuito a Nascondino Joy-Con . Per animare le feste più numerose, inoltre, il divertimento è assicurato grazie alla modalità smartphone che coinvolge da 2 a 100 persone in 2 gruppi per vivere il pieno potenziale di questa esperienza interattiva unica e inimitabile. Tutti insieme appassionatamente, si potrà giocare a Bingo , prendere ordinazioni e rispondere alle domande di Gusti Giusti , fotografare l’ambiente per immortalare Tutti i Colori o, ancora, scovare gli investitori più astuti in un’appassionante Questo .

Per soddisfare le esigenze di tutti, sono previsti anche dei minigiochi compatibili sia con i Joy-Con sia con gli smartphone: dal mitico Un, Due, Tre, Stella! a domande di Cultura Generale , arrivando a sfide di agilità tipiche di un Ninja e alle esperienze mistiche con gli UFO . E poi il Salto della Corda e gli Squat , le gare culinarie da veri Chef e l’intramontabile gioco delle Sedie Musicali . Tutti ingredienti che non potranno più mancare in un party che si rispetti. I più abili di ogni round faranno guadagnare punti alla propria squadra in base alla posizione in classifica e come da tradizione, il team che conquisterà il maggior numero di punti si aggiudicherà la meritata vittoria. Per i più competitivi sono inoltre previste modalità singole che metteranno tutti contro tutti: ci pensano Festa Bingo e Mix di Domande : la sfida definitiva che permetterà di personalizzare i quesiti per adattarli letteralmente a ogni occasione!

Everybody 1-2-Switch!

, disponibile dal 30 giugno solo su Nintendo Switch, è pronto a trasformare le feste, le riunioni di famiglia e gli eventi in esperienze indimenticabili. Un’unica console per garantire il divertimento fino a 100 persone e stravolgere per sempre il concetto dello “stare insieme”!







