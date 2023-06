Everybody 1-2-Switch! - nuovi dettagli

Trasforma qualsiasi ritrovo in una festa piena di allegria non appena Everybody 1-2-Switch! verrà lanciato per Nintendo Switch il 30 giugno. Questo titolo, che comprende giochi in multiplayer fatti su misura per le situazioni di gruppo, invita a divertirsi in diversi modi, con attività che consentono di giocare fino a 100 persone nella stessa stanza in modalità smartphone.

Everybody 1-2-Switch! è l’occasione ideale per movimentare ritrovi tra amici, compleanni, riunioni di famiglia in vacanza o in qualsiasi altra situazione in cui le persone si riuniscono per divertirsi. Basta impugnare dei controller Joy-Con o dei dispositivi smart compatibili per cimentarsi in giochi di squadra facili da configurare grazie all’aiuto di Horace, il presentatore del gioco dalle fattezze di un cavallo. Gruppi da 2 a 8 persone in modalità Joy-Con* o fino a 100 in modalità smartphone** (esatto, 100 persone!) possono godersi tutta la frenesia del multiplayer.

Everybody 1-2-Switch! ha una varietà di giochi e modalità che si abbina perfettamente all'atmosfera di ogni festa. In Everybody 1-2-Switch! è possibile:

Trovare nell’ambiente circostante lo stesso colore indicato dal gioco e fotografarlo con lo smartphone in “Di tutti i colori”

Lavorare in squadra per gonfiare un palloncino il più grande possibile senza farlo scoppiare in Palloncini.

Mettere alla prova il lavoro di squadra in una partita a Gusti Giusti, dove sarà necessario tenere traccia delle ordinazioni di gelato dei clienti

Mettere alla prova l’ingegno (e il tempo di reazione) rispondendo velocemente alle domande di Cultura Generale dove il vincitore può essere deciso in pochi millisecondi. E’ possibile persino creare quiz personalizzati da proporre ai concorrenti!



Rilassarsi con un classico gioco di società, Festa Bingo, ma con una novità: giocabile su dispositivi smartphone



E molto altro!

Molti giochi hanno diverse varianti che cambiano le regole o aggiungono una sfida in più, quindi le opzioni da esplorare sono diverse.

Per saperne di più sul gioco? E’ disponibile un video speciale in cui alcuni content creator da tutto il mondo si sono trovati in Giappone per giocare tutti insieme a Everybody 1-2-Switch!. Prendi ispirazione per le tue prossime feste guardando questo video: Everybody 1-2-Switch! – Anteprima (Nintendo Switch)

Everybody 1-2-Switch!

verrà lanciato per Nintendo Switch il 30 giugno e presenta una raccolta di minigiochi per 2-8 giocatori in modalità Joy-Con e fino a 100 giocatori in modalità smartphone. Un gruppo di content creator provenienti da tutto il mondo è volato in Giappone per dare un'occh

Altre News per: everybodyswitchnuovidettagli