Samsung è Tech & Fun partner di Giffoni Good Games 2023

Samsung Electronics Italia annuncia la propria partecipazione in qualità di Tech & Fun partner al Giffoni Good Games 2023, l’evento ideato e realizzato da Giffoni Innovation Hub in collaborazione con Giffoni Experience, dedicato al mondo del gaming, del cinema e dell’e-sport che si terrà nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 luglio , presso le strutture della Giffoni Multimedia Valley a Giffoni Valle Piana (SA) .

La manifestazione, che vedrà la partecipazione di ospiti speciali e figure di rilievo del settore gaming e dell’intrattenimento, si pone come punto di contatto tra cinema e videogiochi, nuova forma di socializzazione per Gen Z e Millenials, consentendo loro di vivere esperienze uniche oltre a contribuire alla creazione di una comunità attiva.

All’interno dell’area dedicata sarà possibile toccare con mano le ultime novità proposte da Samsung in ambito gaming nell’esclusivo Creator Lab, che metterà a disposizione degli utenti il TV Neo QLED QN90C , per vivere un’esperienza di gaming straordinaria con risoluzione 4K, gli smartphone Galaxy S23 Ultra , i devices di riferimento per sessioni di mobile gaming di qualità superiore e i monitor Odyssey Ark , che offrono esperienze di gioco sempre più immersive.

Consapevole del valore sempre più importante che svolge la tecnologia nell’ambito dell’intrattenimento e dei videogiochi, Samsung ha messo da tempo il gaming al centro della propria strategia e della propria innovazione, ponendosi l’obiettivo di sviluppare dispositivi in grado di offrire intrattenimento ed esperienze di gioco di altissimo livello, capaci di mettere a disposizione spazi inclusivi ed immersivi per i propri utenti, dove condividere una passione che accomuna un numero sempre maggiore di persone.

