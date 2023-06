Smart Lock AYR Bluetooth - serratura elettronica ad alta sicurezza

Protegge la casa come nessun’altra, grazie alla crittografia AES a 256 bit, alla sua struttura in acciaio e alle tante funzioni intelligenti. Potrete così monitorare l’abitazione dal vostro smartphone ovunque siate, anche mentre durante le vacanze.

Le valigie sono già nel baule della macchina, avete fatto il pieno, acceso il motore e siete pronti a mettervi in viaggio. Ma qualcuno si è ricordato di chiudere la porta di casa? No? Non importa. Partite pure tranquilli per le vacanze: Smart Lock AYR Bluetooth, la serratura elettronica distribuita in Italia daHinnovation, all’occorrenza si chiude in automatico per tenere ogni abitazione sempre al sicuro. Anche quella di chi a volte è un po’ sbadato.

Sì, perché Smart Lock AYR Bluetooth non solo elimina il cilindro meccanico tradizionale – il che la rende invisibile e la mette al riparo dalle comuni tecniche di scasso - ma è anche molto intelligente . E la citata funzione di auto-chiusura è solo una di quelle presenti.

Fra le più utili, soprattutto d’estate quando si resta lontani da casa anche per più giorni o settimane, troviamo quella che consente di monitorare lo stato della serratura direttamente dallo smartphone . Quest’ultimo sarà la vostra chiave virtuale di accesso – ma c’è anche un pratico telecomando incluso in dotazione – grazie alla connessione Bluetooth 5.0 con crittografia AES 256 e doppia autenticazione, per una sicurezza totale dei dati trasmessi.

In caso di tentativo di effrazione o forzatura della porta, un suono d’allarme dissuaderà poi anche il più caparbio dei malintenzionati mentre la resistente struttura in acciaio di Smart Lock AYR Bluetooth offrirà la più strenua resistenza. E non ci sono limitazioni: potrete installare la serratura elettronica su tutti i tipi di porte (a battente, basculante o altro) e di ogni tipologia di materiale: legno, acciaio inox, alluminio, ferro, PVC o qualsiasi altro.



La tecnologia al servizio della sicurezza si evolve e raggiunge nuovi ed elevati standard in Smart Lock AYR Bluetooth. Flusso dati cifrati, connettività Bluetooth di ultima generazione, assenza di cilindro meccanico, funzioni smart e struttura in resistente acciaio sono garanzia di una perfetta protezione della vostra abitazione in qualsiasi momento. Anche e soprattutto quando vi state godendo le meritate vacanze.

in vendita sul portale web di Hinnovation, dove troverete anche alcuni accessori opzionali, in quattro accattivanti colori a 199,99 euro.

