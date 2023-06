l Templare torna Call of Duty: Mobile - Season 6: Templar’s Oath

Con l’arrivo dellaSeason 6: Templar's Oath, giocabile dal 6 luglio alle 02:00, i giocatori diCall of Duty: Mobile scopriranno la mitologia nascosta dietro il misterioso Templare Edouard Couteau. Potranno unirsi al secondo Operatore Mitico diCall of Duty: Mobile, Templar - Couteau's Oath, e combattere insieme ad altri operatori nella nuova modalità MP Arena a New Vision City, o addirittura solcare i cieli nella nuova mappa Land Warfare, Armada.

Call of Duty: Mobile - Season 6: Templar’s Oathoffrirà ai giocatori l’opportunità di guadagnare 50 livelli di ricompense del Battle Pass con un rifornimento di contenuti gratuiti e premium: personaggi come Bulldozer – Primal Threat o Wraith – e Beserkr, oltre ad armi del calibro del fucile d'assalto GRAU 5.56. Ma non è finita qui: nel corso della stagione, verranno resi disponibiliil Perk Addestramento alla Sopravvivenza, progetti per le armi, biglietti da visita, emblemi, e Call of Duty® Points!

Ecco i dettagli imperdibili diCall of Duty: Mobile - Season 6: Templar's Oath in arrivo su Android e iOS:

Nuova mappa guerra terrestre - Armada - questa mappa, la terza di tipo Ground War, è apparsa per la prima volta inCall of Duty®: Black Ops® Cold War. In Armada è l’acqua l’elemento dominante, aggiungendo così molte novità al mix di gioco, inclusi una nave cannoniera, elicotteri e hoverbike.

Nuova modalità MP - Arena - tre squadre da quattro giocatori si sfideranno in un Team Deathmatch a turni. In veste di modalità ibrida Battle Royale, la battaglia si concentrerà sui POI di New Vision City o Ecology Lab, mentre un nuovo anello BR avvicinerà l'azione a ogni round.

Nuove armi ed equipaggiamenti - testato per la prima volta inCall of Duty®: Modern Warfare®, il GRAU 5.56 è un fucile d'assalto leggero e maneggevole progettato con ingegneria di precisione. I giocatori che completeranno le missioni stagionali potranno anche sbloccare un nuovo accessorio per la LMG Hades: l'Heartseeker.

Inoltre, inCall of Duty: Mobile - Season 6: Templar's Oath, sono previsti una serie di aggiornamenti e miglioramenti, oltre a nuove Sfide Stagionali, Estrazioni, un evento a tema e molto altro, resi disponibili nello store al momento del lancio e per tutto il corso della stagione.

Il reveal trailer diCall of Duty: Mobile - Season 6: Templar's Oath è disponibile

