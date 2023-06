Niantic lancia Campfire per i Trainer di Pokémon GO in tutto il mondo

Il social gameplay è uno dei modi in cui la comunità di Pokémon GO si diverte con i giochi di Niantic: con il lancio di Campfire l’azienda mira a rendere l'esperienza ancora più piacevole e utile per gli Allenatori di tutto il mondo.

Niantic Inc. , software-house californiana e leader nello sviluppo di tecnologie AR, lancia Campfire , la nuova social app che può essere utilizzata insieme a Pokémon GO e da oggi disponibile per tutti i Trainer a livello globale.

Campfire , app social annunciata lo scorso anno e che consente agli esploratori di Niantic di scoprire nuove persone, località ed esperienze intorno a loro, approda su Pokémon GO per aiutare i giocatori a connettersi, scoprire comunità locali e trovare raid attivi nelle vicinanze : basta toccare l'icona verde della mappa vicino all'angolo destro della mappa di gioco per accedere a Campfire e visualizzare tutti i Raid Battle e le attività di Flare nei propri dintorni.

Con la nuova funzione " Team Up " di Campfire , unirsi ad altri Allenatori per affrontare i Raid non è mai stato così facile: dopo l'apertura del menu "Team Up", i giocatori potranno scegliere di ospitare o unirsi a un raid tramite il menu o la vista mappa. Dopo aver selezionato un'opzione, i Trainer vedranno quali raid sono abbastanza vicini da ospitare o a cui unirsi.

"Quando abbiamo progettato la funzione dei Raid in Pokémon GO, ci siamo concentrati sulla creazione di un nuovo gameplay che incoraggiasse le persone a riunirsi nel mondo reale nello stesso momento e nello stesso luogo” , dichiara Ivan Zhou, Direttore del Prodotto per Campfire . "Per rendere ancora più facile trovare e unirsi ai Raid, stiamo introducendo Team Up, che collega i Trainer nelle vicinanze per formare una squadra e affrontare insieme le battaglie. Sappiamo che molti dei nostri giocatori si affidano a strumenti comunitari separati per organizzare il gameplay e può essere piuttosto complicato, motivo per cui siamo entusiasti di rendere l'esperienza di gioco ancora più connessa. Non vediamo l'ora di vedere cosa otterranno i nostri Trainer con questa nuova funzione!".

Queste sono le principali caratteristiche di Campfire :

- Community nelle vicinanze: con la app è possibile trovare facilmente altri giocatori cercando le community locali nei propri dintorni. È sufficiente aprire la pagina Discover nella scheda Community per entrare in nuove community, organizzare eventi e incontrare nuovi giocatori. Per ora sono disponibili solo determinate community, ma ne verranno aggiunte altre nel corso del tempo.

- Amici Niantic: su Campfire è possibile aggiungere e gestire con facilità i propri amici in tutti i titoli di Niantic.

- Messaggi privati e di gruppo: gli utenti possono organizzare tutte le chat con i propri amici in un unico ambiente. I messaggi privati e di gruppo consentono di condividere istantaneamente palestre e raid, aggiungere la propria posizione in tempo reale, pubblicare foto e chattare con gli amici di tutti i titoli di Niantic. La condivisione della posizione attraverso i messaggi è facoltativa e dura fino a un’ora. Dopodiché si disattiva automaticamente.

- Attività nel mondo reale: attraverso la app è possibile partecipare agli eventi ufficiali della community e condividerli, tenere sotto controllo gli incontri con i promemoria e invitare facilmente altri amici per giocare insieme. Basta infatti scorrere sulla mappa per scoprire e condividere contenuti, collaborare nelle palestre o nei raid e connettersi con le community nelle vicinanze.

Su Pokémon GO è poi possibile condividere anche le posizioni dei raid con gli amici tramite messaggio privato (o di gruppo), facilitando e accelerando la formazione di un team. E ancora, se si gioca in solitaria, è possibile toccare un posto specifico sulla mappa per visualizzare l’opzione di aggiunta di un “ Flare ” (Luccichio) in quella località. I "Flare" funzionano come una "call to action" per invogliare tutti gli Allenatori che la vedono a visitare quel posto e partecipare al divertimento.

Le connessioni sono sempre state al centro della missione di Niantic e oggi tramite la nuova esperienza di Campfire questo aspetto continuerà a evolversi e migliorare con nuove funzionalità e strumenti progettati per unire la comunità virtuale anche nel mondo reale.

Per scaricare Campfire o per saperne di più sulle sue entusiasmanti funzionalità, si consiglia di consultare il sito ufficiale: https://campfire.nianticlabs. con/

