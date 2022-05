ESPLORAZIONI POKÉMON SUPER ANDRÀ IN ONDA IN TUTTO IL MONDO PER LA PRIMA VOLTA NEL 2022

Un nuovo trailer e nuovi dettagli annunciati per l’amatissima serie animata Pokémon

The Pokémon Company International ha rivelato che la nuova stagione della storica serie animata Pokémon,

Esplorazioni Pokémon Super

, sarà disponibile in determinati mercati in primavera e la distribuzione verrà ampliata ad altri mercati durante la fine dell’anno 2022 e oltre. La

25° stagione della serie animata

famosa in tutto il mondo seguirà Ash Ketchum e il suo Pikachu, insieme a Goh e a Cloe, mentre affrontano nuove avventure nel mondo dei Pokémon.









The Pokémon Company International ha offerto ai fan un'anteprima della nuova stagione rivelando le prime immagini e la sinossi ufficiale.





Trailer mondiale di Esplorazioni Pokémon Super





Sinossi della serie Esplorazioni Pokémon Super

Man mano che avanzano verso i loro obiettivi, la posta in gioco per Ash, Goh e Cloe si fa sempre più alta! L’atmosfera si sta riscaldando al Torneo mondiale per l’incoronazione e Ash, Pikachu e i loro amici Pokémon continuano a ritmo serrato gli allenamenti. Nel frattempo, Goh è impegnato in alcune difficili missioni di prova per poter partecipare al Progetto Mew. Nel frattempo, Cloe ed Eevee scoprono le varie possibilità evolutive di Eevee. Riusciranno a prendere una decisione sul suo futuro? Preparati ad avventure infinite, al ritorno di volti noti del passato e a nuove scoperte nel mondo dei Pokémon!



I fan di tutto il mondo possono seguire gli annunci dei canali televisivi locali nelle prossime settimane e mesi, oppure iscriversi al canale ufficiale Pokémon di YouTube in attesa del prossimo trailer.



