Harry Potter: Scopri la Magia disponibile da oggi

Il gioco, annunciano Warner Bros. Games e NetEase, arriva a livello mondiale

Warner Bros. Games e NetEase, Inc. hanno annunciato che Harry Potter: Scopri la Magia , l'attesissimo gioco di ruolo (RPG) free-to-play con carte collezionabili ambientato nel mondo magico, è ora disponibile. A partire da oggi i giocatori in America, Europa, Africa, Oceania e Medio oriente potranno scaricare gratuitamente il gioco dall' App Store per iOS e da Google Play per Android.

Co-sviluppato e co-pubblicato da Warner Bros. Games e NetEase Games, Harry Potter: Scopri la Magia è il titolo più recente rilasciato da Portkey Games, l'etichetta sotto cui sono pubblicate esperienze per dispositivi mobili e videogiochi ispirati al mondo magico in cui il giocatore è al centro di un'avventura personale.

Puoi trovare il trailer ufficiale di lancio a questo link: https://youtu.be/YbyknqRC6IU

" Con il lancio globale di Harry Potter: Scopri la Magia stiamo collaborando con NetEase per espandere ulteriormente il mondo magico per i giocatori di tutto il mondo che utilizzano dispositivi mobili grazie allo stile grafico caratteristico del gioco e al game design coinvolgente che ha contribuito al suo successo in Cina ", ha dichiarato David Haddad, presidente di Warner Bros. Games . " Il gioco per dispositivi mobili resta una parte importante della nostra strategia e con il suo gameplay magico, Harry Potter: Scopri la Magia è stato creato specificamente per i fan come un'occasione di ulteriore crescita all'interno di uno dei nostri più grandi franchise ”.

" Dalle intricate meccaniche del sistema di carte collezionabili allo stile grafico del gioco, abbiamo collaborato con Warner Bros. Games su ogni aspetto dello sviluppo per garantire un adattamento autentico del mondo magico all'interno di Harry Potter: Scopri la Magia ", ha dichiarato Ethan Wang, Senior Vice President di NetEase Inc . " Finora il gioco ha riscosso un grande successo e un'accoglienza positiva tra i giocatori attuali e ora siamo felicissimi di dare il benvenuto al pubblico globale in questo universo magico ".

Harry Potter: Scopri la Magia è un coinvolgente gioco free-to-play a base di sfide magiche dove carte collezionabili (CCG) e gioco online di massa (MMO) si mescolano con le modalità del gioco di ruolo strategico (RPG). Ambientato dieci anni dopo la battaglia di Hogwarts, i giocatori vivranno tutti i tratti caratteristici dell'educazione dei maghi e si immergeranno in un'affascinante storia nuova, che contiene sia volti noti della saga originale, sia nuovi personaggi. Man mano che avanzano, i giocatori impareranno incantesimi da lanciare in forma di carte. I giocatori dovranno sfruttare questi incantesimi, elaborare strategie uniche e formare combinazioni vincenti (imparando cosa sia meglio lanciare e quando), mentre si cimentano in prove sempre più ardue, sfidando altri giocatori a duello e padroneggiando la magia in un glorioso viaggio magico tutto loro.

Le caratteristiche principali comprendono:

Vivi la vita di uno studente di Hogwarts : dalla personalizzazione del proprio personaggio e il ricevimento della bacchetta, alla cerimonia del Cappello parlante e al volare attorno a Hogwarts, si possono fare tantissime cose a Hogwarts. In quanto studenti del primo anno, i giocatori potranno anche partecipare al programma a rotazione di lezioni, tra cui Incantesimi, Difesa contro le Arti Oscure, Cura delle Creature Magiche, Storia della magia e Divinazione... tutte con i propri minigiochi, obiettivi e ricompense.

Riempi il tuo libro di magie : con più di 70 magie ed evocazioni a disposizione al momento del lancio, ciascuna con i propri effetti e vantaggi unici, i giocatori potranno creare mazzi con infinite combinazioni basate sui danni, il controllo, il supporto e la difesa, per poter utilizzare la magia a modo proprio. Per personalizzare ulteriormente lo stile di gioco, i fan potranno equipaggiare Echi che forniranno potenziamenti speciali alle statistiche, ai tratti o alle abilità passive. Potranno inoltre utilizzare le carte compagno che possono evocare potenti alleati come Hermione Granger e Rubeus Hagrid per ricevere aiuto in battaglia.

Enorme e coinvolgente mondo multiplayer : unisciti al club social con gli altri giocatori e prendi parte ad attività speciali come la cura di un uovo di drago o accedi alle incursioni contro i boss per combattere potenti creature come l'Uccello di tuono. I giocatori potranno anche invitare a ballare un amico nel minigioco musicale Dance Club, incontrare altri maghi e streghe mentre esplorano Diagon Alley, partecipare alle lezioni con i compagni e altro ancora.

Storia nuova : con personaggi nuovi e personaggi originali della serie "Harry Potter", vivi una storia nuova nel mondo magico. Ogni anno a Hogwarts sarà accompagnato da un arco narrativo nuovo e da diverse avventure da esplorare.

Club dei duellanti : i giocatori potranno competere l'uno contro l'altro in duelli magici amichevoli e scalare la classifica in una sfida di astuzia e padronanza della magia. Scegli tra l'opzione 1v1 e 2v2 e tra speciali modalità di gioco a tempo limitato.

Foresta proibita : avventurati nella Foresta proibita in solitario o in modalità collaborativa multiplayer attraverso le sfide sempre più difficili che offrono grandi ricompense dopo ciascuna vittoria. Ti aspettano storie esclusive e creature magiche come centauri, acromantule, unicorni e tante altre.

