Accordo MioDottore e Affidea Italia: gli esami diagnostici e le visite specialistiche si prenotano online, 24 ore su 24







MioDottore – piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche specialistiche e con medici di medicina generale e parte del gruppo Docplanner – annuncia oggi la collaborazione con Affidea Italia , il principale fornitore europeo di serviz i diagnostica per immagini, medicina nucleare, specialistica ambulatoriale, oncologia ed esami di laboratorio. L’accordo rende possibile prenotare visite mediche, prestazioni diagnostiche e strumentali presso 16 centri Affidea situati nelle regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria e Veneto direttamente tramite il sito web e l’app di MioDottore , garantendo la massima autonomia e libertà di scelta ai pazienti e ottimizzando la gestione delle liste d'attesa.



Come funziona



Un pc, uno smartphone o un tablet e in pochi secondi è possibile prenotare una prestazione diagnostica o una vista specialistica a qualsiasi ora, anche nei festivi. Grazie all’accordo tra i due player della sanità italiana, i cittadini oggi possono accedere alla piattaforma di MioDottore (fruibile sia da smartphone che da PC), scegliere il centro medico Affidea più vicino, selezionare la prestazione medica d’interesse e individuare in autonomia il giorno e l’ora più comodi per fissare l’appuntamento. Inoltre, il servizio permette di ricevere un promemoria per confermare o riprogrammare la prestazione con pochi semplici click e offre a familiari e caregiver la possibilità di prenotare un appuntamento per conto di un proprio caro .







Sedi e prestazioni sanitari disponibili



La nuova modalità di prenotazione promossa da MioDottore e Affidea vede il coinvolgimento di quasi 400 professionisti della Salute attivi in 16 centri Affidea ubicati in Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria e Veneto, ossia: Centro Diagnostico Martesana (Gessate, Milano); Centro Radiologico Valtellinese (Piantedo, Sondrio); Delta Medica (Monselice, Padova); Iniziativa Medica ?(Monselice, Padova); Istituto Diagnostico Antoniano (Padova); Medi-Care ( Zelo Buon Persico , Lodi); Medicenter (una struttura a Roma, una a Monterotondo e una a Terni); Modena Medica (Modena); NSL (Roma); Polidiagnostico Montesanto ( Cornaredo, Milano); Poliambulatorio Morgagni (Padova); UNI X Medica (Piove di Sacco, Padova); UNI X Poliambulatorio (Piove di Sacco, Padova) e Villa Salute ( Manerbio, Brescia).



Si possono prenotare sia servizi diagnostici e strumentali – 117 in totale prestazioni tra differenti tipologie di ecografia, radiografia, risonanza e TAC – sia visite ambulatoriali con professionisti specializzati in 43 branche differenti della medicina : allergologia, andrologia, angiologia, cardiologia, chirurgia generale e specialistica, dermatologia, endocrinologia, diabetologia, dietetica, ematologia, epatologia, fisiatria, fisioterapista, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, immunologia, medicina generale, medicina dello sport, medicina interna, medicina legale, neurologia, neurochirurgia, neuropsichiatria, nutrizione clinica, oftalmologia, ortopedia, osteopatia, otorinolaringoiatria, pneumologia, psichiatria, radiologia, reumatologia, senologia, terapia del dolore, urologia e venereologia.



“ Siamo molto fieri della collaborazione con Affidea Italia, un punto di riferimento nei servizi di diagnostica avanzata e specialistica ambulatoriale, in quanto poggia sulla condivisione dei medesimi valori, quali la centralità del paziente, il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate e degli standard tecnologici”, commenta Luca Puccioni, CEO di MioDottore . “In MioDottore crediamo fermamente nel ruolo dell’innovazione come leva strategica per rendere la sanità più umana ed efficiente; per questo ci impegniamo quotidianamente per sviluppare soluzioni capaci di rispondere in maniera puntuale ai bisogni di tutti gli attori del sistema salute, compresi i centri medici e di diagnostica, che rappresentano due settori che puntiamo a consolidare ulteriormente”.



Fabio Silo, Country Manager Affidea Italia dichiara: "Affidea Italia ha vissuto una crescita molto significativa negli ultimi due anni: abbiamo più che raddoppiato la nostra presenza in Italia raggiungendo 60 centri e abbiamo ampliato il nostro portafoglio medico con una vasta gamma di servizi ambulatoriali e adiacenti, perfezionando così la nostra struttura Hub and Spoke in grado di garantire un completo percorso di cura integrato ai pazienti. In questo processo di crescita, un ruolo fondamentale è ricoperto dallo sviluppo dei servizi digitali, che accompagnano i nostri pazienti in tutto il loro percorso di cura nei centri Affidea.







Per espandere il servizio di booking online abbiamo scelto di avvalerci anche di MioDottore, che è il primo market place italiano per la prenotazione online, che ci permette di assicurare ai pazienti un contatto digitale caratterizzato da elevati standard di servizio. In particolare, mi preme sottolineare che siamo stati i primi ad implementare su MioDottore un nuovo modulo completamente dedicato alla Diagnostica per Immagini, da sempre il core business di Affidea. La salute dei pazienti è sempre al centro delle nostre scelte e speriamo che questo servizio ulteriore che mettiamo loro a disposizione riesca a facilitare l’accesso alle prestazioni di cui hanno bisogno”.



Altre News per: accordomiodottoreaffideaitalia