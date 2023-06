Guerra in Ucraina al giorno 489: Discorsi di Putin e Lukashenko, la ribellione di Prigozhin svelata

La guerra in Ucraina raggiunge il giorno 489 con dichiarazioni di Vladimir Putin e Aleksandr Lukashenko. Nel mezzo del conflitto in corso in Ucraina, che ha raggiunto il giorno 489, il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un discorso importante alla nazione russa. Durante il suo discorso, Putin ha sostenuto che tutti i tentativi di creare disordini interni sarebbero falliti. Ha anche sottolineato che le forze armate russe e i servizi segreti hanno mantenuto la loro fedeltà al paese, evitando la distruzione della Russia.

Nel frattempo, il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha annunciato che terrà un discorso martedì. Non è ancora chiaro quali argomenti affronterà nel suo intervento, ma si ritiene che potrebbe esprimere il suo sostegno alla Russia o fornire ulteriori informazioni sulla situazione attuale.

Yevgeny Prigozhin, leader del gruppo di mercenari noto come Wagner, ha inviato un messaggio enigmatico sulla sua ribellione, senza rivelare la sua posizione esatta. Ha sostenuto che la marcia verso Mosca del suo gruppo è stata un atto di protesta e non un tentativo di rovesciare il governo. Secondo i media, Prigozhin potrebbe trovarsi a Minsk, la capitale della Bielorussia.

Questi sviluppi significativi nella regione hanno attirato l'attenzione dei media internazionali, mentre la situazione in Ucraina continua a evolversi. La comunità internazionale rimane in apprensione e resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla situazione nel paese.

