Incendio a Trieste: Donna muore, figlio ricoverato. Ulteriori indagini in corso

A Trieste, un tragico incendio ha colpito un appartamento nel quartiere di Poggi Sant'Anna, causando la morte di una donna e il ricovero in ospedale del suo figlio. La vittima aveva circa 50 anni, mentre il figlio, fortunatamente, non versa in condizioni gravi e ha 33 anni. Immediatamente dopo la segnalazione, gli infermieri della Struttura Operativa Regionale per l'Emergenza Sanitaria hanno inviato ambulanze e auto mediche sul posto, allertando contemporaneamente la polizia di Stato e i vigili del fuoco.

Le chiamate di soccorso sono state fatte all'alba al Numero Unico di Emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia, che ha prontamente reindirizzato le chiamate alla sala operativa di secondo livello della Sores. L'incendio, il cui causa non è ancora stata individuata, si è sviluppato al quinto piano di un edificio di 11 piani situato in via Di Vittorio.

Le autorità locali hanno avviato immediatamente le indagini per determinare le circostanze esatte dell'incendio e le eventuali cause scatenanti. Gli esperti sono al lavoro per esaminare la scena e raccogliere prove, al fine di stabilire le responsabilità e prevenire futuri incidenti di questo genere. La comunità locale è profondamente scossa da questa tragica perdita e si unisce nel sostegno alla famiglia colpita da questa terribile tragedia.

Si raccomanda a tutti di prestare la massima attenzione alle misure di sicurezza antincendio nelle proprie abitazioni, come l'installazione di rilevatori di fumo e l'adozione di piani di evacuazione. La prevenzione e la consapevolezza sono fondamentali per garantire la sicurezza di sé stessi e delle persone care.

Altre News per: incendiotriestedonnamuorefiglioricoveratoulteriori