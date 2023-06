La Giornale Mondiale del marittimo : gli eroi nascosti che mantengono il commercio mondiale in movimento

La Giornata Mondiale dei Lavoratori Marittimi è l'occasione ideale per celebrare i due milioni di naviganti che, con dedizione e professionalità, svolgono un ruolo vitale nel mantenere attivo e sicuro il commercio globale, garantendo la consegna di beni essenziali come cibo, carburante e forniture mediche.

In questo momento storico particolare, è fondamentale che tutti i paesi del mondo riconoscano l'importanza dei lavoratori marittimi e offrano il supporto necessario durante le loro traversate, assicurando turnazioni e rimpatri in condizioni di sicurezza. L'Organizzazione Marittima Internazionale, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la Camera Internazionale della Navigazione e la Federazione Internazionale dei Lavoratori del Trasporto hanno sviluppato protocolli per agevolare tali operazioni. Pertanto, sollecito tutti i governi ad attuare urgentemente tali protocolli.

Senza i naviganti, l'economia globale non potrebbe funzionare adeguatamente. In questa Giornata Mondiale dei Lavoratori Marittimi, rendiamo loro omaggio per il loro lavoro instancabile in ogni angolo del pianeta e facciamo del nostro meglio per sostenerli mentre affrontiamo insieme le sfide di questa pandemia. Nel 2023, la campagna si concentrerà sul contributo dei marittimi alla salvaguardia dell'ambiente marino, in linea con il tema mondiale "MARPOL a 50 anni - Il nostro impegno continua".

I lavoratori marittimi trascorrono lunghi periodi in mare e giocano un ruolo cruciale nella protezione dell'ambiente marino. Durante i loro viaggi, hanno l'opportunità di osservare i mari e scattare foto suggestive dell'ambiente marino. L'hashtag ufficiale della campagna 2023 è #OceansWorthProtecting.

Come negli anni precedenti, la campagna sarà attiva sui principali social media. Unisciti a noi su Twitter, Facebook, Instagram e Linkedin per sostenere i lavoratori marittimi e condividere la nostra passione per la protezione dell'ambiente marino.

