Borse di tendenza: quali comprare

L’arrivo della nuova stagione ha portato con sé tante novità per quanto riguarda la moda, e soprattutto gli accessori. Tra tutti, le borse sono state delle vere e proprie protagoniste delle passerelle. D’altronde, la borsa, grazie all’ampia varietà di colori e dimensioni, permette di dare un tocco di stile a ogni outfit e di rendere più particolare ogni look, anche quello più semplice.

Ecco quali sono le borse da avere nel proprio guardaroba per questa stagione per essere trendy.

Pratiche borse formato mini

Nonostante i modelli in formato maxi o le shopping bag siano sempre attuali, negli ultimi tempi le mini bag hanno conquistato l’attenzione di molte fashion addicted. Piccole, ma non per questo meno comode delle borse più grandi, le mini bag sono un’ottima soluzione quando si vuole coniugare stile e praticità.

Sul mercato si trovano tantissimi modelli, da quelli più semplici e classici, perfetti anche per la sera, alle mini bag colorate in tonalità vivaci, ideali da sfoggiare anche di giorno. Alcune borsette, poi, come questa borsa a tracolla della Atelier Du Sac, sono dotate di un’apposita tasca interna pensata per ospitare lo smartphone.

Borse di cuoio, versatili e resistenti

Accanto alle borse dalle dimensioni mini, ci sono le borse in cuoio. Questi modelli sono apprezzati perché decisamente adatti a diverse occasioni, dall’ufficio al tempo libero. Il cuoio, infatti, è molto resistente e la lavorazione artigianale rende questi accessori perfetti anche per chi ama vestire in modo classico e ricercato. Una borsa in cuoio masi, ad esempio, è una soluzione ideale per gli appuntamenti di lavoro.

Tuttavia, sulle passerelle si sono viste anche borse in cuoio originali, sia per quanto riguarda la forma, come quelle a trapezio di The Bridge, sia perché arricchite con decorazioni quali frange e borchie che le rendono il complemento ideale per un look romantico e boho.

Catena bold per borse trendy

Se la classica borsa a tracolla con catena sembra essere un po’ troppo scontata, la nuova versione delle clutch bag è sicuramente più originale e adatta anche a occasioni informali. Infatti, anche i grandi stilisti come Louis Vitton hanno optato per dotare le loro borse di una catena maxi, molto più grossa e vistosa rispetto al solito.

Chi ama comunque uno stile sobrio e più classico, troverà sicuramente di proprio gradimento le borse a tracolla con catena argentata o dorate, mentre chi non vuole passare inosservata amerà le clutch bag con catena bold nei colori fluo.

Borse a spalla: le intramontabili

Tra le varie borse, il modello a spalla è un vero e proprio evergreen. Comoda, pratica e versatile, questa borsa si presta a essere indossata in tante occasioni, sia informali che formali. In base alla sua capienza, poi, può anche essere utilizzata per lo shopping, la palestra e il tempo libero, soprattutto se di tessuto pratico e resistente.

Dalle versioni più semplici si va a quelle arricchite con diverse decorazioni: non mancano borse a spalla nere dotate di “spuntoni”, perfette per le amanti dello stile dark o per coloro che amano stupire.

