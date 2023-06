Esplosione nel 5° arrondissement di Parigi: bilancio aggiornato e situazione attuale

Nuovo bilancio dell'incidente nell'incendio del 5/o arrondissement di Parigi: 29 feriti, di cui 4 in condizioni gravi, e almeno 2 dispersi. Le operazioni di soccorso continuano nonostante le difficoltà

Un'esplosione accidentale scatenata probabilmente da una fuga di gas ha causato un devastante incendio nel 5/o arrondissement di Parigi, nel cuore della città e nelle vicinanze del quartiere latino. Una coltre di fumo nero si è diffusa visibilmente su tutta la città, mentre i pompieri e le ambulanze si precipitano sul luogo dell'accaduto. La facciata dell'edificio in fiamme ha ceduto completamente. La prefettura di Parigi ha dichiarato che "al momento non sono state confermate le cause dell'esplosione". L'incidente è avvenuto intorno alle 17:00 presso la place Alphonse Laveran, nelle vicinanze dell'American Paris Academy, una rinomata scuola di moda e design americana. La sindaca Anne Hidalgo si trova sul posto, monitorando la situazione. L'intero quartiere è stato messo in sicurezza e c'è un costante flusso di ambulanze e mezzi dei pompieri. Le forze di polizia e militari sono state dispiegate nella zona.

"Abbiamo contenuto l'incendio", ha dichiarato Laurent Nunez, prefetto di Parigi, che è giunto sul posto insieme alla sindaca Anne Hidalgo. Il prefetto ha espresso cautela riguardo alle cause dell'incidente e ha confermato che si sta facendo tutto il possibile per cercare eventuali vittime tra le macerie dell'edificio crollato. "Ho pensato fosse un terremoto, uno di quelli forti", ha testimoniato Francesca Bologna, un'avvocata italiana che risiede nelle vicinanze dell'edificio esploso. "C'è stato un boato, ma in quel momento ho pensato che fosse più un terremoto. Ho aspettato per vedere se ci sarebbero state altre scosse, dato che noi italiani abbiamo esperienza con i terremoti... Ma poi ho visto un'enorme colonna di fumo nero che si è alzata rapidamente nel cielo. Tre o quattro minuti dopo l'esplosione, un fumo oscuro, altissimo, che si dirigeva verso ovest", ha raccontato la testimone, descrivendo l'esplosione in rue Saint-Jacques, l'antico cardo maximus dell'antica Lutetia Parisiorum fondata dai Romani. "I vetri tremavano ovunque", ha aggiunto Summer Allman, una cittadina americana che vive nella zona. "Ero molto preoccupata per i miei figli che erano in una scuola vicina. Sono andata subito a prenderli e per fortuna stavano bene".

