Covid-19 : Nuovo record di casi, la situazione nel mondo

Forte impennata della curva pandemica in Italia: sono 78.313 i nuovi contagi, rispetto ai 30.810 precedenti. Mai così tanti contagi da inizio pandemia, ma con un numero record di tamponi 1.034.677. Il tasso di positività scende al 7,6%. In crescita le vittime,202 nelle ultime 24 ore, 142il giorno prima. Continua la pressione sugli ospedali: +366 ricoveri ordinari e +19 in terapia intensiva con ben 119 ingressi in 24 ore. Boom di casi in Lombardia, +28.795.

Lazio, Lombardia e Piemonte incrementano dell'1% la soglia di occupazione dei reparti, passando rispettivamente al 16%, al 15% e al 18%. Avevano già superato le soglie di allerta per l'occupazione delle Intensive che restano al 14% per il Lazio, al 12% per la Lombardia e al 14% per il Piemonte. Sono i dati Agenas. A livello nazionale confermato il 12% per le Intensive e i 15% per i reparti. Boom di contagi in 4 Regioni: Veneto, Campania, Valle d'Aosta e Piemonte.

Sarà inviato domani dalle Regioni un documento indirizzato al Cts con una serie di richieste sulla gestione dell' autoisolamento, in cui si chiede l'azzeramento della quarantena per le persone con copertura vaccinale, in particolare quelle con terza dose effettuata Le modifiche auspicate -spiegano fonti che hanno stilato il documento-alla luce di uno stravolgimento del sistema di contact tracing, 'saltato' in diversi territori, che rende necessario un superamento delle attuali regole delle quarantene.

Nonostante i nuovi contagi di Covid-19 in Israele abbiano raggiunto il massimo da tre mesi, il premier Bennett ha annunciato una modifica alle norme sulla quarantena per coloro che entrano in contatto con un positivo. Chiunque sia completamente vaccinato ed esposto a un positivo, dovrà rimanere in quarantena solo fino a quando non risulterà negativo a un test molecolare. Ma una volta fuori dall'isolamento, non potrà frequentare eventi di massa o luoghi con popolazione fragile (case di cura), per i successivi 10 giorni.

La Danimarca diventa il Paese con il più alto tasso di infezione da Covid al mondo, con 1.612 casi ogni 100.000 persone. Il Paese di 5,8 milioni di abitanti -riferisce il Guardian - ha registrato lunedì un Nuovo record di contagi superando per la prima volta i 15.000 casi in 24 ore, esattamente 16.164, a fronte di 130.686 tamponi, con un tasso di positività del 12,4%. A partire dalla scorsa settimana, la variante Omicron è diventata dominante in Danimarca.

record di contagi in Francia e Inghilterra, a causa della variante Omicron. Nelle ultime 24 ore in Francia,con oltre il 74% di vaccinati con due dosi secondo le autorità sanitarie, sono più di 180.000 i contagi di Covid cifra nettamente superiore a quella del giorno di Natale, quando il Paese sfondò il tetto dei 100 mila casi. In Gran Bretagna con oltre 70% di vaccinati con due dosi,i positivi sono stati 129.471, 18 decessi, ma i dati sono incompleti a causa del periodo di vacanza.

Negli Usa si contano oltre 500.000 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, il numero più alto dall' inizio della pandemia. Solo a New York il tasso di positività medio degli ultimi 7 giorni è quasi al 20%. Intanto la riduzione della quarantena a 5 giorni per i positivi ha sollevato molte polemiche contro il Centers for Disease Control and Prevention, accusato da più parti di creare confusione in un'emergenza che già non molla la presa e che, con scelte sbagliate, rischia di peggiorare.

