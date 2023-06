MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE: THE LAST SPARK HUNTER DISPONIBILE

The Last Spark Hunter ha un Mondo Sconosciuto e Nuovi Nemici Tutti da Scoprire.

Durante il Nintendo Direct, Ubisoft ha annunciato a sorpresa l'uscita immediata del secondo DLC per Mario + Rabbids Sparks of Hope, che introduce una nuova storia e un nuovo pianeta da scoprire. Mario + Rabbids Sparks of Hope è disponibile in tutto il mondo, in esclusiva per Nintendo Switch.

Dopo il primo DLC, The Tower of Doooom, Mario + Rabbids Sparks of Hope continua il suo viaggio attraverso avventure epiche con questo secondo DLC The Last Spark Hunter. Mentre si avvicinano alla Fortezza di Cursa, Mario e i suoi amici rilevano un'anomalia nei Giardini della Melodia, un pianeta incantevole dove le piante producono una musica ipnotica. Sospettando una nuova invasione di Darkmess, gli Eroi cambiano rotta, solo per ritrovarsi intrappolati su un pianeta silenzioso. Nuove sfide attendono i nostri eroi sotto forma di Kanya, l'Ultima Cacciatrice di Scintille, che non si fermerà davanti a nulla per realizzare i suoi piani nefasti e ha già creato la sua terribile arma: il Mecha Re Bob-Omba. Tuttavia, Mario non dovrà affrontare questa minaccia da solo, perché potrebbe incontrare nuovi alleati, tra cui un vecchio amico in pericolo.





Nei Giardini della Melodia, i giocatori sono invitati a compiere un viaggio attraverso la musica e la natura, in cui possono interagire con le piante musicali per risolvere gli enigmi. Oltre ai 9 eroi del gioco principale, è possibile reclutare 5 nuove Scintille per fermare i piani di Kanya, e ogni aiuto è ben accetto con nuovi nemici come i Fieldbreaker e i Golem che attraversano il loro cammino.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: The Last Spark Hunter può essere acquistato da solo o come parte del Season Pass e della Gold Edition.

