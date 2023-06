NZXT presenta l’ecosistema audio Relay gaming su PC

NZXT, fornitore leader di hardware, software e servizi per la community PC gaming, annuncia l’ ecosistema audio Relay , una collezione di periferiche audio di alta qualità per PC ideata per migliorare l’esperienza in-game valorizzando prestazioni e comfort.



L'ecosistema audio Relay è composto da quattro periferiche audio di alta qualità, ciascuna meticolosamente realizzata per migliorare l'immersività in-game su PC. La linea comprende il versatile SwitchMix , le cuffie ad alta fedeltà Relay, i potenti speaker Relay e il subwoofer Relay.



Grazie allo SwitchMix , i giocatori potranno alternare con estrema immediatezza l’uscita audio, passando da cuffie dotate di jack 3,5 mm alle casse del PC, semplicemente posizionando o rimuovendo le cuffie sul supporto in dotazione.

Le cuffie Relay , certificate dalla Japanese Audio Society for Hi-Res Audio, offrono un'esperienza audio realistica e naturale, con un segnale pulito e a bassa distorsione. Sono dotate di funzioni di miglioramento audio come DTS Headphone:X con preset ispirati ai più famosi generi videoludici, EQ a 10 bande per personalizzare l'esperienza sonora, driver da 40 mm a bassa distorsione per ridurre l'affaticamento dell'orecchio e un design confortevole. Completano l'ecosistema, gli speaker Relay e il subwoofer Relay che vantano un suono stereo da 80 W e un subwoofer da 140 W, garantendo ai giocatori un'immersione totale.









Caratteristiche principali dello SwitchMix



Commutazione senza soluzione di continuità

Passate istantaneamente dall'uscita audio delle cuffie a quella degli speaker del PC posizionando o rimuovendo le cuffie dal supporto.

Mixer professionale

Calibrate audio del gioco e chat vocale con il cursore e controllate il volume con la rotella dedicata.

DAC potente

Il DAC a 24 bit / 96 kHz fornisce un audio accurato e di alta qualità per un'esperienza di ascolto ottimale.

Suono Surround DTS 7.1

Supporto ad audio surround DTS 7.1 su dispositivi compatibili per simulare l'audio spaziale in-game in ambienti 3D.

SwitchMix prezzo consigliato : €139,90

Disponibilità: Immediata







Caratteristiche principali delle cuffie Relay







Certificazione audio Hi-Res

Ascoltate giochi, musica e molto altro in alta qualità grazie a un’ampia e dettagliata gamma di frequenze.

Profilo sonoro neutro

I driver da 40 mm, equilibrati dal punto di vista sonoro, offrono una risposta in frequenza uniforme per un'esperienza di ascolto fedele all'originale.

Design leggero e confortevole

Il telaio leggero e regolabile distribuisce il peso in modo uniforme per il massimo comfort, indipendentemente dalle dimensioni e dalla forma della testa.

Memory foam per il massimo comfort

L'archetto in memory foam e i cuscinetti auricolari con rivestimento in similpelle assicurano un comfort duraturo e isolamento dal rumore.

Cuffia DTS:X

Simula l'audio in un ambiente 3D, in modo da poter individuare con precisione i suoni del gioco da qualsiasi direzione.

Compatibili con CAM

Scegliete tra numerosi preset o createne uno modificando equalizzazione, surround e illuminazione RGB.

Comunicazioni cristalline

Il microfono unidirezionale con filtro anti-pop cattura la voce senza rumori di fondo e può essere rimosso se non utilizzato.

Cuffie Relay prezzo consigliato: €99,90

Colori: Bianco e Nero

Disponibilità: Immediata









Caratteristiche principali degli speaker e del subwoofer Relay





• RELÈ ALTOPARLANTE

Ottimizzati per il PC Gaming

Progettati per un ascolto ravvicinato, con un'elevata gamma dinamica che mette in risalto ogni elemento sonoro del gioco.

Suono avvolgente

80 watt di potenza totale (40 watt per speaker) riempiono la stanza con un suono coinvolgente e a tutto campo.

Driver di alta qualità

I tweeter a cupola in seta e i woofer in fibra di vetro restituiscono alti morbidi e naturali e bassi ricchi e corposi.

Design salvaspazio

Abbastanza compatti da stare comodamente su una scrivania e abbastanza grandi da offrire la cercata potenza audio.

Speaker Relay prezzo consigliato: €259,90

Colori: Bianco e Nero

Disponibilità: Immediata

• RELÈ SUBWOOFER

Bassi potenti

Il driver da 6,5 pollici e i 140 watt di potenza offrono bassi profondi e potenti per giochi e musica.

Suono adattabile

Le regolazioni tramite manopole di crossover e fase consentono una sintonizzazione precisa per uniformare l'audio ad altri diffusori.

Design salvaspazio

Abbastanza compatto da stare comodamente sotto una scrivania e sufficientemente grande da produrre bassi potenti.

€159,90Immediat

Altre News per: nzxtpresental’ecosistemaaudiorelaygaming