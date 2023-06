Nintendo Direct 21.06.2023

NINTENDO ANNUNCIA

SUPER MARIO BROS. WONDER, SUPER MARIO RPG

E TANTI ALTRI TITOLI PER NINTENDO SWITCH









Nel corso del suo ultimo Nintendo Direct, Nintendo ha svelato un’ampia selezione di titoli per Nintendo Switch in arrivo quest’anno e oltre, tra cui nuovi giochi e contenuti di Mario e amici e una varietà di titoli di terze parti.



I titoli presentati hanno incluso Super Mario Bros. Wonder, una nuova evoluzione del divertimento alla Mario nonché il primo nuovo capitolo della serie Super Mario Bros. da più di 10 anni, che sarà disponibile dal 20 ottobre 2023; Super Mario RPG, il primo RPG della serie Super Mario che farà il suo ritorno con una nuova grafica il 17 novembre; una versione con grafica migliorata di Luigi’s Mansion 2, pubblicato in origine per Nintendo 3DS, che arriverà nel 2024; e un nuovo gioco che avrà come protagonista la Principessa Peach, in arrivo anch’esso su Nintendo Switch nel 2024.



La presentazione ha dato spazio anche a The Last Spark Hunter, il secondo DLC a pagamento*1 per Mario + Rabbids Sparks of Hope, in arrivo oggi stesso. Nel corso del Nintendo Direct è stato inoltre annunciato che il pacchetto 5 di Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi*2 includerà un nuovo percorso, Corsa in bagno, e tre personaggi aggiuntivi: Pipino Piranha, Torcibruco e Kamek.



Gli annunci hanno riguardato anche Detective Pikachu: il ritorno, un’avventura all’insegna di misteri e caffè, in arrivo il 6 ottobre; WarioWare: Move It!, un nuovo capitolo della serie WarioWare in cui i giocatori dovranno muovere il corpo per gareggiare in fulminei minigiochi, in arrivo il 3 novembre; e nuove immagini di Pikmin 4, in arrivo il 21 luglio, che hanno mostrato per la prima volta le esplorazioni notturne e i Pikmin iridescenti. Per ancora più divertimento targato Pikmin, dal 29 giugno una demo di Pikmin 4 sarà disponibile nel Nintendo eShop, mentre le versioni in HD di Pikmin 1 e Pikmin 2 per Nintendo Switch saranno acquistabili nel Nintendo eShop già a partire da oggi, sia singolarmente sia in un unico pacchetto.



In aggiunta, la presentazione ha dedicato ampio spazio a una nutrita selezione di titoli di terze parti, come Batman: Trilogia Arkham, una raccolta di giochi di azione e avventura che hanno il paladino di Gotham City come protagonista; Palia, un’avventura simulativa multiplayer in cui i giocatori possono costruirsi una vita da sogno; DRAGON QUEST MONSTERS: Il Principe oscuro, un epico viaggio raccontato dalla prospettiva di un iconico avversario; e Persona 5 Tactica, una nuova emozionante avventura dei Ladri Fantasma.



Il Nintendo Direct completo è disponibile sul canale YouTube di Nintendo Italia.



Seguono maggiori dettagli sui giochi presentati oggi:





Super Mario Bros. Wonder: la prossima evoluzione dei giochi di Super Mario Bros. a scorrimento orizzontale in 2D è in arrivo su Nintendo Switch. Toccando un fiore meraviglia nel gioco si sbloccano le meraviglie del mondo. Per esempio, i tubi potrebbero animarsi, potrebbero comparire orde di nemici, o l’aspetto dei personaggi potrebbe subire delle modifiche, trasformando il gameplay in modi imprevedibili. Sorprese diverse si nascondono in ogni livello. In Super Mario Bros. Wonder sarà possibile impersonare la Principessa Peach, la Principessa Daisy e Yoshi, oltre a personaggi familiari come Mario, Luigi e Toad. Inoltre, in questo gioco farà il suo debutto anche un nuovo potenziamento per Mario, che gli permetterà di trasformarsi in Mario elefante. Quali altre meraviglie avrà in serbo? Maggiori dettagli saranno comunicati in futuro. Super Mario Bros. Wonder arriverà su Nintendo Switch il 20 ottobre. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop.





Super Mario RPG: pubblicato in origine solo in Giappone e negli Stati Uniti per Super NES, Super Mario RPG fa il suo ritorno con una nuova grafica. Unisciti a Mario, Bowser, la Principessa Peach e i personaggi originali Mallow e Geno in un RPG ricco di colpi di scena e tesori. Mario deve unire le forze con i suoi alleati per fermare la malvagia Banda di Fabbro Magno, recuperare sette stelle e riparare la Via Stellare. Che tu abbia giocato all'originale o no, puoi tuffarti in questa versione per Nintendo Switch del primissimo RPG della serie Super Mario. Super Mario RPG arriverà su Nintendo Switch il 17 novembre.





Una versione con grafica migliorata di Luigi’s Mansion 2, pubblicato in origine per Nintendo 3DS, è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch. Riuscirà Luigi a trovare il coraggio per salvare Cupavalle? Esplora magioni infestate da spaventosi spettri e supera sfide da brivido l’anno prossimo. Maggiori dettagli saranno forniti in futuro.



La Principessa Peach sarà la protagonista di un gioco tutto nuovo, in arrivo nel 2024. Maggiori dettagli verranno comunicati in futuro.



Pikmin 4: la squadra di soccorso ti dà il benvenuto! In questo gioco vestirai i panni di una nuova recluta, che potrai personalizzare prima di partire per la tua missione insieme al cane da soccorso Occin e i Pikmin, creature simili a piantine. È il tuo primo gioco della serie? Nessun problema: questo capitolo è il punto di partenza ideale per chiunque voglia scoprire di più sui Pikmin. Raccogli i tesori sparsi per il pianeta per riparare il radar della navicella della squadra di soccorso e sbloccare nuove aree da esplorare, incluse delle caverne con un ambiente completamente diverso dalla superficie. Pikmin 4 include anche le battaglie Dandori, in cui dovrai raccogliere più oggetti del tuo avversario nel tempo a disposizione per vincere e salvare il naufrago. Inoltre, per la prima volta nella storia della serie, da un certo punto potrai partire per esplorazioni notturne! Ma al tramonto le creature si inferociscono, quindi stai in guardia! Per fortuna, ti imbatterai nei nuovi Pikmin iridescenti che possono respingerle. Molto altro ti attende su questo pianeta inesplorato. Pikmin 4 atterrerà su Nintendo Switch il 21 luglio. Inoltre, una demo di Pikmin 4 sarà disponibile nel Nintendo eShop a partire dal 29 giugno.



Pikmin 1 e Pikmin 2: le versioni in HD dei primi due giochi della serie, pubblicati in origine per Nintendo GameCube, saranno disponibili nel Nintendo eShop a partire da oggi. Questi giochi saranno acquistabili singolarmente o in un unico pacchetto. Una versione su scheda che include entrambi i giochi sarà disponibile dal 22 settembre. Con l’arrivo di questo due titoli su Nintendo Switch, tutti e quattro i capitoli principali della serie Pikmin, Pikmin 1, Pikmin 2, Pikmin 3 e, dal 21 luglio, Pikmin 4, saranno giocabili sulla stessa console.





DLC Il tesoro dell’Area Zero per Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto: altri Pokémon, luoghi e storie ti attendono in questo DLC*3 suddiviso in due parti. In questa storia lascerai la regione di Paldea per immergerti ancora più in profondità nel mondo di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. La Parte 1: La maschera turchese è prevista per l’autunno 2023, mentre la Parte 2: Il disco indaco è prevista per l’inverno 2023. Il DLC Il tesoro dell'Area Zero è ora disponibile per il preordine nel Nintendo eShop.





Detective Pikachu: il ritorno: scopri le origini del grande detective Pikachu! Unisci le forze con un rude e sfrontato (ma sorprendentemente adorabile) Pikachu che ama il caffè e si autodefinisce "un grande detective” per risolvere una moltitudine di misteri a Ryme City. Con l’aiuto di tanti altri Pokémon, Tim Goodman e il suo loquace compagno Pikachu collaborano per fare luce su una serie di strani eventi in questa cinematica avventura. Detective Pikachu: il ritorno arriverà su Nintendo Switch il 6 ottobre. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop.



WarioWare: Move It!: rituffati in un marasma di minigiochi con un nuovo titolo WarioWare. Impugna un set di controller Joy-Con, poi muovi il corpo per partecipare a una valanga di fulminei minigiochi. Reagisci velocemente con il movimento giusto per farti strada verso la vittoria. Sincronizza le tue azioni per trionfare nei vari minigiochi. Inoltre, con la modalità Party fino a quattro giocatori*4 possono divertirsi insieme in vari minigiochi in locale. Muoviti con i più di 200 minigiochi di WarioWare: Move It!, in arrivo su Nintendo Switch il 3 novembre. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop.



The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: nuovi amiibo di Zelda e Ganondorf sono previsti per l’inverno 2023. Tanti giocatori stanno esplorando Hyrule in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, e questo viaggio può essere reso ancora più avvincente usando determinati amiibo per sbloccare oggetti nel gioco, come un tessuto speciale per la paravela, che aiuteranno Link nella sua avventura.



Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi, pacchetto 5: Corsa in bagno, un nuovo percorso, farà il suo debutto con il pacchetto 5 di Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi*2. Questo pacchetto introduce anche altri personaggi: Pipino Piranha, apparso per la prima volta in pista in Mario Kart: Double Dash!!, Torcibruco di Mario Kart 7 e Kamek di Mario Kart Tour. Il pacchetto 5 sfreccerà su Nintendo Switch quest'estate. Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi è composto da sei diversi pacchetti, con otto percorsi ciascuno, che saranno tutti pubblicati entro la fine del 2023. Puoi acquistare Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi separatamente nel Nintendo eShop o goderti i suoi contenuti senza costi aggiuntivi con un’iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo*5.



Splatoon 3: il prossimo festival di Splatoon 3 è ufficiale. Questa volta, il tema sarà: qual è il gelato più buono? Vaniglia? Fragola? O cioccolato e menta? Questo festival*5 si terrà dalle ore 02:00 del 15 luglio alle ore 02:00 del 17 luglio. Guida il tuo gusto preferito alla vittoria. E non dimenticarti di splattare in battaglie a tema con le Partite evento. Sono in arrivo anche altri splattastici eventi. Maggiori dettagli saranno comunicati in futuro.



Tornei europei: dopo quattro anni, lo Splatoon European Championship fa il suo ritorno. Squadre di 12 regioni di tutta Europa stanno già splattando Nei tornei regionali di Splatoon 3 a base di mischie mollusche e partite anarchiche. Le squadre vincenti di ogni regione si scontreranno nelle finali europee a Francoforte, in Germania, nel corso di quest’anno. La presentazione ha inoltre svelato che il Mario Kart 8 Deluxe European Championship 2023 partirà presto. Maggiori informazioni su questi tornei saranno comunicate tramite i canali social di Nintendo.



Batman: Trilogia Arkham: diventa il paladino definitivo di Gotham City nella trilogia di Rocksteady acclamata dalla critica, in arrivo su Nintendo Switch in un unico pacchetto che include tutti i DLC. Le schermaglie mordi e fuggi di Batman: Arkham Asylum si trasformano in un devastante complotto contro i detenuti in Batman: Arkham City e culminano in un duello che deciderà il futuro di Gotham City in Batman: Arkham Knight. Lotta nelle strade e sui tetti di Gotham City nell’esperienza di Batman definitiva, in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch quest’autunno.



Palia: questa graziosa avventura free-to-play*6 è ambientata in un mondo mozzafiato dove potrai costruirti la vita e la casa dei tuoi sogni. Svela i misteri di questa avventura in continua evoluzione e fatti nuovi amici lungo la strada, dai personaggi del gioco agli altri giocatori di tutto il mondo. Crea il tuo personaggio e raccogli risorse nei variegati biomi di Palia per costruirti la tua casa ideale. Palia è un rilassante MMO, quindi gli amici possono visitarsi a vicenda e partire all’avventura insieme circondati da una community amichevole e accogliente. Palia sbarcherà su Nintendo Switch quest’inverno.



Mario + Rabbids Sparks of Hope The Last Spark Hunter: arriva un nuovo DLC a pagamento*1 per Mario + Rabbids Sparks of Hope. In The Last Spark Hunter, Mario e amici partono per un pianeta musicale, pieno di nuove aree da esplorare e nuovi nemici da affrontare. Scopri le meraviglie e le insidie che ti attendono in questo mondo di melodie. The Last Spark Hunter uscirà oggi stesso. Una demo del gioco principale è ora disponibile nel Nintendo eShop.



DRAGON QUEST MONSTERS: Il Principe oscuro: segui Psaro, un principe maledetto, e la sua compagna Rosa mentre attraversano il regno demoniaco di Nadiria. Esplora e vai alla ricerca di mostri, combina liberamente i mostri che allevi per creare alleati più potenti e affronta i nemici con la tua squadra. DRAGON QUEST MONSTERS: Il Principe oscuro arriverà su Nintendo Switch il 1º dicembre.



METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1: ritorna alle origini del genere stealth action su Nintendo Switch. Vivi l'avvincente storia cinematografica della serie di METAL GEAR mentre ti infiltri in fortezze nemiche e impedisci che l’uso indiscriminato di armi di distruzione di massa causi una guerra globale. Questa raccolta include Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater, oltre ai titoli che hanno dato origine alla serie: Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake e le versioni per NES di Metal Gear e Snake’s Revenge, oltre a ricchi contenuti bonus. METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 arriverà su Nintendo Switch il 24 ottobre. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop. Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater saranno anche acquistabili singolarmente nel Nintendo eShop.



Sonic Superstars: avventurati attraverso le mistiche Northstar Islands con Sonic e amici in questo velocissimo platform in 2D a scorrimento orizzontale. Sfreccia in 12 zone inedite nei panni di uno dei quattro personaggi giocabili e scopri il ritorno di una vecchia nemesi. Padroneggia sette nuovi poteri Emerald per spostarti e attaccare in modi dinamici, per esempio risalendo le rapide, moltiplicandoti e altro ancora. Inoltre, per la prima volta nella storia della serie, potrai giocare in co-op locale all’intera campagna, con un massimo di altri tre utenti*4. Combinate i vostri poteri per fermare il Dr. Eggman e Fang in Sonic Superstars, in arrivo su Nintendo Switch quest’autunno.



Just Dance 2024 Edition: l’apprezzata serie di videogiochi musicali fa il suo ritorno con Just Dance 2024 Edition, i cui 40 brani includono nuove hit e classici senza tempo. Collegati con un massimo di cinque amici o familiari e dai il via alla festa con il multiplayer online*5 e in locale*4. In ogni stagione arriveranno brani inediti ed emozionanti, uno specifico tracciato dei progressi e nuove ricompense. Sblocca avatar, sfondi, stemmi e alias con cui personalizzare la tua Dancer Card ed esprimere la tua personalità nel gioco. Inoltre, la versione per Nintendo Switch del gioco includerà un mese di prova gratuita di Just Dance+, il servizio in abbonamento*7 che ti dà accesso a centinaia di brani e vantaggi esclusivi. Just Dance 2024 Edition arriverà il 24 ottobre.



MythForce: attraversa cripte e castelli con i tuoi amici in questo roguelike in prima persona ispirato ai cartoni animati. Affronta i dungeon in solitaria o unisci le forze con un massimo di tre amici in co-op online*5 per affrontare le Cursed Lands in continuo cambiamento. La tua missione è fermare il malvagio Deadalus, ma non sarà facile. Usa armi medievali e incantesimi leggendari per sgominare orde di mostri. MythForce arriverà su Nintendo Switch quest'anno.



Penny’s Big Breakaway: in questa avventura platform in 3D del team di Sonic Mania, esplorerai il vivace e colorato mondo di Macaroon, insieme a Penny e al suo nuovo amico animato, Yo-Yo. Esegui eleganti trick acrobatici per fuggire dal burbero Eddie l’Imperatore e dalle sue orde di pinguini nella modalità storia. Potenzia Yo-Yo per proteggere Penny e metti le tue doti di velocista alla prova nella modalità Time Attack per sbloccare oggetti speciali e completare livelli segreti. Penny's Big Breakaway arriverà su Nintendo Switch all'inizio dell'anno prossimo.



Fae Farm: la tua dimora magica ti aspetta in questo bucolico RPG multiplayer con elementi gestionali. Costruisci, coltiva e arreda per ampliare la tua dimora condivisa ed esplorare l’isola magia di Azoria. Crea il tuo personaggio e personalizza la tua avventura con nuovi costumi e arredamento per la tua fattoria. Più accogliente sarà la tua casa, più ricompense sbloccherai! Lavora in una fattoria incantata insieme a un massimo di altri tre giocatori in multiplayer locale*4 o online*5. Potrete persino condividere i vostri progressi fabbricando oggetti, occupandovi dei raccolti ed esplorando i dintorni insieme. Fae Farm arriverà in esclusiva per console su Nintendo Switch l'8 settembre. Preordinando il gioco nel Nintendo eShop potrai ricevere il Pacchetto assortito Baita accogliente.



STAR OCEAN THE SECOND STORY R: per la prima volta, i giocatori Nintendo possono godersi le battaglie emozionanti e graficamente spettacolari del secondo capitolo della serie STAR OCEAN. Dopo una missione finita male, l'ufficiale della Federazione Claude si ritrova su un pianeta primitivo. Lì fa la conoscenza di Rena, una ragazza con poteri mistici. Impersona Claude o Rena e prendi decisioni che determineranno il tuo destino. STAR OCEAN THE SECOND STORY R è un remake completo dell’RPG di fantascienza del 1998, riproposto con una particolare estetica che combina personaggi 2D in pixel art e scenari 3D. Inoltre, nuove dinamiche di combattimento permettono di battere strategicamente i nemici. STAR OCEAN THE SECOND STORY R arriverà su Nintendo Switch il 2 novembre.



Persona 5 Tactica: i Ladri Fantasma fanno ritorno in questo spin-off tattico di Persona 5. Assembla una squadra formata da alcuni degli eroi più amati dai fan in questa emozionante avventura ambientata nell’iconico universo di Persona. In seguito a uno strano incidente, i Ladri Fantasma si ritrovano in grave pericolo, fino a quando non vengono soccorsi da una misteriosa rivoluzionaria che offre un accordo in cambio del loro aiuto. Forma una squadra di tre eroi, scegliendo fra gli otto a disposizione, ed equipaggiala con un assortimento di armi per affrontare spietati nemici in avvincenti battaglie a turni. Un'emozionante rivoluzione avrà inizio in Persona 5 Tactica, in arrivo su Nintendo Switch il 17 novembre.





Vampire Survivors: i demoni sono qui e non è più possibile nascondersi o fuggire da nessuna parte. Resisti per 30 minuti all’assalto di mostri che diventano sempre più forti col passare del tempo. Raccogli tesori dai nemici sconfitti per acquisire potenziamenti da usare mentre provi a sfuggire alla morte. Grazie alla modalità co-op in locale*4, fino a quattro giocatori possono correre, morire e diventare più forti insieme. Avrai la stoffa del sopravvissuto? Scoprilo in Vampire Survivors, in arrivo il 17 agosto su Nintendo Switch.





Silent Hope: sette guerrieri senza parola devono unire le forze per trovare il re nascosto. In questo RPG d’azione esplorerai l’Abisso e i suoi dungeon in continuo cambiamento con sette silenziosi eroi, ognuno dotato di abilità e uno stile di combattimento unici. Dopo ogni dungeon farai ritorno con i tuoi tesori per creare equipaggiamento migliore, con cui addentrarti sempre più in profondità nell’Abisso. Inoltre, i tuoi eroi saliranno di livello, diventando più forti. Silent Hope arriverà su Nintendo Switch il 3 ottobre.



Headbangers Rhythm Royale: gioca online*5 a questa battle royale musicale e punta a rimanere l’ultimo volatile in gioco. Fino a 30 giocatori possono sfidarsi in più di 20 minigiochi musicali. Headbangers Rhythm Royale sarà disponibile su Nintendo Switch dal 31 ottobre.





Gloomhaven: guida i tuoi mercenari alla ricchezza o alla morte in questo adattamento dell’apprezzatissimo gioco da tavolo, con combattimenti a turni a base di carte ed elementi RPG. Esplorerai dungeon maledetti con dei loschi mercenari, scegliendo uno dei 17 diversi personaggi disponibili e padroneggiando più di 1000 abilità uniche. Affina il tuo mazzo, crea sinergie e affronta sfide sempre più grandi dove ogni decisione avrà un impatto. Gloomhaven arriverà su Nintendo Switch il 18 settembre. I preordini per le edizioni Mercenaries e Gold si apriranno oggi nel Nintendo eShop.



Manic Mechanics: in questo caotico titolo co-op, tu e un massimo di tre amici*4 *5 impersonerete dei meccanici itineranti che devono riparare velocemente i veicoli per guadagnare punti e farsi strada attraverso la città dell’Isola di Octane. Riparate più macchine, camion, moto (e trattori, mini-sub e UFO...) possibili prima che scada il tempo. Più veloci sarete, maggiore sarà il caos che scatenerete, da perdite di carburante a rapimenti alieni. Impugna gli attrezzi del mestiere in Manic Mechanics, in arrivo su Nintendo Switch il 13 luglio. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop.





HOT WHEELS UNLEASHED 2 – TURBOCHARGED: le macchinine più iconiche del mondo tornano per portare il divertimento al livello successivo! Tuffati in gare selvagge scegliendo fra più di 130 bolidi ed esibisciti in assurde acrobazie per evitare gli ostacoli, trovare scorciatoie e mandare fuori pista i rivali. Sfodera la tua creatività modificando i tuoi bolidi e costruendo i tuoi percorsi. Gareggia con gli amici in locale nella modalità a schermo condiviso*4 o scendi in pista online*5 con altri 11 giocatori. HOT WHEELS UNLEASHED 2 – TURBOCHARGED sfreccerà su Nintendo Switch il 19 ottobre.



