Goat Simulator 3 - l'aggiornamento losco per l'estate è qui

LA STAGIONE DI GOATKINI ARRIVA A SAN ANGORA CON L'AGGIORNAMENTO ESTIVO DI GOAT SIMULATOR 3



L'aggiornamento Shadiest è arrivato: avventurati in pascoli assolati con sfumature speciali, skin sfrigolanti, equipaggiamento glamour e molto altro!







Coffee Stain Publishing e Coffee Stain North sono entusiasti di annunciare che l'aggiornamento estivo di Goat Simulator 3 è ora disponibile su PC tramite Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X/S! I giocatori vedranno oltre a 28 nuovi pezzi di equipaggiamento da capra oltre a una gamma ricca di altri abiti da scoprire. Come ci si potrebbe aspettare, alcuni dei nuovi equipaggiamenti influenzeranno più del semplice aspetto vaporoso di Pilgor...



Ecco uno sguardo al nuovo guardaroba estivo di Pilgor:

Occhiali 3D: scopri il mondo in 3D anaglifo.

Galleggiante gonfiabile - Un anello cigolante per tutte le tue esigenze cigolanti.

Shady Shades – Anche le capre devono proteggere i loro occhi dal sole!

Set di costumi folkloristici svedesi - Un elegante vestito folk svedese.

Goatkini – Sì, hai letto bene.

Copricapo gelato – Rinfrescati con un po' di gelato in testa. Yum!

Set di capre fiorite – Colorate come possono essere.

Completo papà per le feste – Calzini e sandali inclusi.

Santiago Ferrero, direttore creativo di Coffee Stain North, ha dichiarato:







"Le capre sono come noi umani in molti modi: urlano per il gelato, indossano occhiali da sole alla moda e adorano fare festa, quindi volevamo riflettere queste cose nelle nuove scelte di abbigliamento per l'aggiornamento estivo. Abbiamo incluso un sacco di nuove cose e non vediamo l'ora di vedere le combinazioni alla moda che tutti voi bambini avete inventato!

