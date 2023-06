Esami di Maturità 2023: Tracce e autori, novità e temi attuali

Alle 8:30 in punto, il 21 giugno 2023, sono ufficialmente iniziati gli esami di Maturità con l'apertura dei plichi ministeriali contenenti le sette tracce della prima prova, dedicata all'italiano. Skuola.net riporta che tra le tracce proposte ai maturandi, sono presenti brani di Alberto Moravia tratti da "Gli Indifferenti" e di Salvatore Quasimodo da "Alla nuova luna", appartenente alla raccolta "La Terra impareggiabile".

La prova di italiano è comune a tutti gli indirizzi e comprende sette tracce suddivise in tre diverse tipologie: due analisi del testo (una poetica e l'altra di prosa), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. Skuola.net riporta che tra le tracce di testo argomentativo sono presenti scritti di Piero Angela tratti dal libro "Dieci cose che ho imparato" e di Oriana Fallaci, estratto da "Intervista con la storia". Una traccia di carattere storico prende spunto dal libro "L’idea di Nazione" di Federico Chabod.

Inoltre, sono presenti due temi di attualità, tra cui un articolo del giornalista Marco Belpoliti dal titolo "Elogio dell’attesa nell'era di WhatsApp", pubblicato su "La Repubblica" nel 2018. Un'altra traccia richiama una lettera aperta inviata nel 2021 dal mondo accademico e culturale all'ex ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che invita a reintrodurre le prove scritte alla Maturità, una missiva scritta durante la pandemia da Covid.

Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net, ha commentato: "Le attese della vigilia sono state in parte rispettate. Gli autori scelti per l'analisi del testo, Quasimodo (assente dal 2014) e Moravia (mai proposto), sono una sorpresa. Tuttavia, emergono temi come la tecnologia, presenti nella poesia di Salvatore Quasimodo, nell'articolo di Piero Angela e nel testo di Marco Belpoliti, così come l'Europa nel brano di Federico Chabod. Inoltre, i maturandi avranno ampio spazio per scrivere e argomentare riguardo all'appello degli intellettuali all'ultimo Ministro dell'Istruzione Bianchi, opposto alla riproposizione del maxi orale. Va sottolineato ancora una volta che nessuna autrice donna è stata proposta per l'Analisi del Testo, sebbene una figura di rilievo come Oriana Fallaci sia comunque protagonista di una traccia relativa all'analisi e alla produzione di un testo argomentativo".

Skuola.net ricorda che Salvatore Quasimodo entra nell'olimpo degli autori più proposti alla Maturità nell'era moderna, raggiungendo la quota di tre volte, insieme a Montale e Ungaretti. L'autore siciliano è stato infatti proposto nel 2002 e nel 2014, su selezione dei ministri Moratti e Giannini. Questa scelta è in grado di soddisfare un'ampia base costituzionale.

