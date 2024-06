Maturità 2024: Le Tracce della Prima Prova di Italiano

Oggi, 19 giugno 2024, è iniziata la Maturità per 526.317 studenti italiani con la prima prova scritta di italiano. Il Ministro dell'Istruzione ha predisposto sette tracce, suddivise in tre tipologie: A (analisi del testo), B (testo argomentativo) e C (tema di attualità). Per la tipologia A, sono previste due tracce: una di prosa e una di poesia. La tipologia B offre tre tracce su argomenti artistico-letterari, storico-politici e scientifico-tecnologici. La tipologia C include due tracce di attualità. Gli studenti hanno sei ore per completare la prova. Il Ministro Valditara ha incoraggiato i maturandi a credere nelle proprie capacità, mentre Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza del percorso di studio. La notte prima degli esami è stata celebrata in varie città, con migliaia di studenti che si sono riuniti per festeggiare.

Migliaia di Studenti Festeggiano a Napoli

La tradizione della "Notte Prima degli Esami" è stata rispettata anche quest'anno a Napoli, dove migliaia di studenti si sono radunati a San Martino al Vomero. La serata è stata caratterizzata da musica, canti e festeggiamenti, culminati con un brindisi a mezzanotte.

Messaggi di Incoraggiamento dalle Autorità

Il Ministro Valditara ha inviato un messaggio di incoraggiamento ai maturandi, esortandoli ad affrontare l'esame con consapevolezza e fiducia. Anche la Premier Giorgia Meloni ha voluto dare il suo sostegno, ricordando agli studenti che ogni sforzo compiuto li avvicina ai loro sogni e aspirazioni.

Consigli per i Genitori

Maria Assunta Zanetti, docente di Psicologia dello sviluppo dell’Università di Pavia, ha offerto consigli ai genitori per gestire l'ansia legata agli esami dei figli, sottolineando l'importanza di non sostituirsi ai ragazzi in questo momento cruciale della loro vita.

Dettagli sulla Prova

Gli studenti devono presentarsi all'esame con un documento di identità e possono portare con sé penne, cibo e acqua. È permesso l'uso del vocabolario di lingua italiana, ma non quello dei sinonimi e contrari. È vietato l'uso di dispositivi elettronici.

Tracce e Argomenti

Le tracce della prima prova coprono una vasta gamma di argomenti. Per l'analisi del testo, si ipotizza che possano comparire autori come D'Annunzio, Pirandello, Svevo e Verga, in occasione di ricorrenze significative come i 100 anni dal caso Matteotti e i 110 anni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Temi di attualità includono l'intelligenza artificiale e la violenza contro le donne.

Esempi di Tracce di Tipologia B e C

La tipologia B offre agli studenti l'opportunità di cimentarsi con testi argomentativi su vari argomenti, mentre la tipologia C, che include temi di attualità, richiede una riflessione critica basata su esperienze personali e conoscenze culturali.