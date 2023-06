5 gadget che generano lead qualificati per la tua azienda

Se stai organizzando un evento aziendale per riuscire ad attrarre potenziali clienti per generare lead da inserire nella tua lista contatti, potresti trovarti nella fase in cui stai scegliendo un gadget che possa fornirti un vantaggio competitivo.

I gadget personalizzati hanno infatti la funzione di riuscire a tenere un potenziale cliente in contatto con il tuo brand aziendale. Il motivo è molto semplice: regalare un gadget durante un evento permette a te, caro imprenditore, di fornire un oggetto utile al tuo lead che verrà utilizzato nel corso del tempo. In questo modo otterrai due enormi benefici: il primo è quello di fare un gesto gradito al tuo potenziale cliente che porterà un aumento di considerazione e stima nei tuoi confronti.

Il secondo, forse ancora più importante, è quello di piazzare il tuo marchio sotto gli occhi del tuo cliente in modo costante. Questa invasione del suo spazio quotidiano permetterà alla tua azienda di collocarsi giorno dopo giorno nella mente del potenziale cliente, fino a quando non tornerà ad interagire con te.

Chiaramente non tutti i gadget sono uguali e svolgono la stessa funzione. La scelta andrebbe fatta secondo il contesto in cui vengono regalati, la tipologia di prodotti o servizi erogati dalla tua azienda e il risultato che desideri ottenere.

Per questo motivo nelle prossime righe del nostro articolo vedremo insieme 5 gadget che sono in grado di aiutarti a generare lead maggiormente qualificati per le tue trattative.

La chiavetta usb brandizzata

Il gadget più adatto a nostro parere a qualificare i lead a cui offrirai il tuo regalo è una chiavetta usb. Il motivo è molto semplice: si tratta di un dispositivo che molto spesso viene utilizzato dalle persone che lavorano in ogni settore e al contempo ti permette di inserire al tuo interno un video della tua azienda.

Potrai quindi riempire lo spazio della chiavetta USB con un video che possa presentare nel dettaglio i tuoi servizi, far capire al cliente quali siano i vantaggi nello scegliere te e invitarlo a compiere un’azione, come ad esempio un ordine sul tuo sito web.

In questo modo, il lead sarà maggiormente qualificato ed avrà ottenuto alcune informazioni essenziali sui tuoi servizi, in modo da essere maggiormente preparato in fase di un eventuale acquisto.

Al contempo il lead sarà anche libero di cancellare i contenuti ed utilizzare la chiavetta per scopi personali, conservano sempre il tuo brand di fronte ai suoi occhi.

Per realizzare un video ti suggeriamo di affidarti ad un copywriter che possa creare uno script che descriva nel dettaglio il posizionamento e il brand della tua azienda, in modo che possa poi essere tradotto in video.

Se non hai ancora un posizionamento ti suggeriamo anche di leggere questo articolo dove troverai alcuni consigli per stilare quello della tua azienda.

L’agenda personalizzata

Alternativa molto efficace per creare un gadget con il quale potrai fornire al cliente informazioni preziose sul tuo posizionamento per qualificarlo maggiormente è l’agenda.

Moltissimi professionisti la usano e sarà certamente un regalo gradito. Potrai quindi sfruttare le pagine al suo interno per inserire piccoli pezzi della tua sales letter, in modo da provare ad intercettare il lead durante il suo utilizzo quotidiano.

Se desideri acquistare delle agende da personalizzare, troverai su gadget48.com, sito che ci sentiamo di suggerirti, una scelta molto vasta di prodotti. Clicca qui per accedere alla sezione dedicata e scoprire il catalogo di agende che potrai personalizzare con il tuo brand.

L’orologio da tavolo

Passiamo poi ad un vero e proprio complemento d’arredo che ha la funzione di rimanere costantemente sotto gli occhi del tuo potenziale cliente, ricordandogli così l’esistenza della tua azienda.

L’orologio da tavolo può essere un gadget personalizzato molto utile per invadere la scrivania lavorativa del tuo lead, anche se al contempo non ti permetterà in modo diretto di qualificare il potenziale cliente con delle informazioni dettagliate.

Per questo motivo potresti sfruttare questo regalo, e quelli che vedremo nei prossimi paragrafi, come componente di un vero e proprio pacco dove inserirai una lettera di ringraziamento per essere entrato in contatto con te, le eventuali istruzioni per la configurazione e il suo utilizzo e una vera e propria sales letter per fornire tutte le informazioni che ritieni opportune per qualificare il lead.

A tal proposito ti suggeriamo, come accennato in precedenza, di affidarti ad un copywriter esperto che possa creare delle lettere che siano realmente coinvolgenti e vengano lette dai tuoi lead. Se sei in cerca di un professionista qualificato potrai cercare su Fiverr qualcuno all’altezza del compito da svolgere.

La power bank

Anche qui parliamo di un gadget che viene utilizzato moltissimo in questi ultimi anni. Chiunque lavori può sperimentare la frustrazione di avere lo smartphone scarico in viaggio senza la possibilità di ricaricarlo.

Per questo motivo una power bank potrà entrare facilmente di diritto nella borsa o nello zaino del potenziale lead e ricordargli ogni giorno della tua esistenza.

L’accendino personalizzato

Chiudiamo poi con un accessorio evergreen, che da moltissimi anni viene regalato e può diventare una parte integrante del tuo pacco regalo da destinare al tuo potenziale cliente.

L’accendino è uno degli oggetti che vengono smarriti con maggiore facilità da un fumatore abituale e riceverne uno in regalo porterà il tuo brand a vivere costantemente nella tasca del tuo potenziale cliente.

In questo caso l’invasione della vita privata del tuo lead con il tuo marchio è ancora più efficace, anche se ti consigliamo comunque di sfruttare questo regalo, come in precedenza, all’interno di un pacco dove inserirai i tuoi materiali di marketing.

Ricorda infine che la scelta del gadget da personalizzare deve essere fatta sempre in relazione al contesto in cui opera la tua azienda e all’immagine che vuoi offrire al cliente: se vendi prodotti ad alto budget potrebbe essere opportuno scegliere un accendino (o eventualmente altri gadget) molto più costosi rispetto alle versioni “base” in modo da dare rilievo al tuo brand e aumentarne così la percezione.

