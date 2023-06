Hamish Harding, l'Avventuriero Miliardario Coinvolto nella Scomparsa del Batiscafo sulle Tracce del Titanic

Nell'attuale situazione di ricerca disperata, le autorità confermano che il batiscafo disperso nelle profondità marine del Titanic aveva a bordo cinque persone. Secondo fonti di Sky News e un post di Hamish Harding su Facebook, tra i passeggeri si trovava il pilota francese Paul-Henry Nargeolet. Questo evento tragico coinvolge anche il rinomato miliardario britannico Hamish Harding, conosciuto a livello globale per le sue imprese straordinarie. L'anno scorso, Harding ha raggiunto lo spazio a bordo di un volo commerciale di Blue Origin, l'azienda spaziale di Jeff Bezos.

La presenza di Harding sul batiscafo è stata confermata da suo figliastro, Brian Szasz, attraverso un post su Facebook. Un altro passeggero noto sarebbe Stockton Rush, l'amministratore delegato di OceanGate Expeditions, l'azienda che possiede il sommergibile coinvolto nell'incidente. Nonostante ciò, la Guardia Costiera di Boston non può ancora ufficializzare le identità dei passeggeri, poiché i loro sforzi sono concentrati principalmente sulle operazioni di ricerca e sul recupero del veicolo. In questa missione, le autorità collaborano con la Marina canadese, che ha messo a disposizione dati e mezzi per aiutare nelle ricerche.

L'ammiraglio John Mauger, portavoce delle operazioni di ricerca, ha dichiarato che le ricerche si svolgono in una zona remota, rendendo le operazioni ancora più complesse. Nonostante le difficoltà, gli sforzi di ricerca continuano senza sosta, consapevoli che il tempo è un fattore cruciale. Le riserve di ossigeno a bordo del sottomarino potrebbero durare tra le 70 e le 96 ore. Nel frattempo, emergono i primi dettagli sull'incidente: il batiscafo ha perso i contatti con l'equipaggio della nave Polar Prince, utilizzata per il trasporto verso l'area del relitto del Titanic, dopo un'ora e 45 minuti dalla discesa.

Questa emergenza richiede sforzi congiunti per continuare le ricerche e offrire speranza di ritrovare il batiscafo e i suoi occupanti sani e salvi. La notte non fermerà gli sforzi di ricerca, poiché ogni minuto conta. Seguiremo con ansia gli sviluppi di questa situazione in continua evoluzione.

