Incontro insolito con un orso nella splendida Valtellina: un'esperienza da brivido

Nella suggestiva regione montuosa delle Alpi Orobie, precisamente sui maestosi monti di Albosaggia, situati nella provincia di Sondrio, si è verificato un incontro ravvicinato con un orso lo scorso sabato. Il sindaco Graziano Murada ha raccontato l'incresciosa vicenda, che si è svolta a una altitudine di 1700 metri, nella località di Cornasci, nelle vicinanze del lago della Casera, all'interno del territorio del nostro incantevole paese.

La famiglia coinvolta nell'episodio risiede ad Albosaggia e ha mostrato un comportamento esemplare, mantenendo la calma e allontanandosi lentamente dall'animale, che si trovava a circa 100 metri di distanza. Nonostante ciò, l'emozione e la paura sono state inevitabili.

Il primo cittadino ha prontamente informato le autorità competenti, la polizia provinciale di Sondrio, al fine di garantire la sicurezza di tutti i cittadini. "In situazioni simili, il consiglio che posso darvi è di non avvicinarvi in alcun modo all'animale, nemmeno per scattare foto o registrare video con i vostri cellulari. È fondamentale segnalare tempestivamente la presenza dell'orso agli uffici comunali o alla polizia provinciale, affinché possano essere intraprese le adeguate misure preventive", ha precisato il sindaco.

La vicenda dell'incontro con l'orso nella Valtellina rappresenta un episodio straordinario che richiama l'attenzione sulla necessità di mantenere la dovuta cautela durante le escursioni in montagna. La bellezza della natura incontaminata delle Alpi Orobie può regalare emozioni indimenticabili, ma è importante ricordare che gli animali selvatici vanno osservati da una distanza di sicurezza, garantendo così la protezione di entrambi gli esseri umani e gli animali stessi.

