EA SPORTS F1 23 È ORA DISPONIBILE IN TUTTO IL MOND

Diventa leggenda con il ritorno di ‘Braking Point’, gareggia con consapevolezza grazie alla nuova tecnologia Precision Drive del controller e alla guida migliorata dei piloti di F1, e competi contro ogni scuderia, pilota e in ogni circuito per vincere il Campionato del Mondo ™ FIA di Formula 1 del 2023.

Guarda il trailer del lancio qui

Electronic Arts ha celebrato il lancio mondiale di EA SPORTS F1 23, il gioco ufficiale FIA Formula One World Championship per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation ® 4, Xbox One, e PC tramite EA App, Epic Games Store e Steam. La guida migliorata, grazie al feedback dei team reali di F1, e la tecnologia Precision Drive del controller, permetteranno ai giocatori di provare un'esperienza davvero autentica quando gareggeranno contro ogni scuderia, pilota e in ogni circuito della stagione 2023, compresi gli attesissimi Las Vegas Sprint Circuit™ e Losail International Circuit, in Qatar. I giocatori potranno scrivere la propria storia grazie al ritorno di ‘Braking Point’, con un cast rinnovato ma che può contare su alcuni ritorni graditi dai fan e una nuova scuderia, Konnersport, che cerca di farsi un nome fra la griglia ben consolidata.

“ F1 23 ha tutto ciò che i giocatori amano della competizione per il Campionato del Mondo e li spinge ancora di più nel mondo della Formula 1. In questa stagione stiamo mettendo in contatto più giocatori attraverso F1 World, offrendo sempre nuove sfide per tutta la stagione 2023 e un nuovo sistema di valutazione della sicurezza progettato per promuovere una competizione multiplayer sana e rispettosa", ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director di Codemasters. "Sia giocando con un volante sia con un controller,i giocatori si sentiranno da subito perfettamente al comando grazie al feedback implementato dai veri piloti di F1. La nostra tecnologia Precision Drive rivoluzionerà il gioco con il controller e farà sentire di più ai giocatori cosa significhi guidare le auto più veloci del motorsport".

‘Braking Point 2’ continua ad avere come protagonisti il giovane emergente Aidan Jackson e la sua nemesi Devon Butler. I due diventano compagni di scuderia nell'appena nato Konnersport Racing Team, ma una giovane pilota, Callie Mayer, la prima donna a vincere il campionato mondiale di F2 ™ , è in attesa di una chance nel glorioso mondo della Formula 1 ® . Con una posta in gioco così alta, le decisioni e le azioni in pista e fuori pista determineranno i livelli di Performance e Reputazione, sbloccando obiettivi e ricompense bonus nel corso delle due faticose stagioni.

‘F1 ® World’ è una parte centrale dell'esperienza in solo e in multigiocatore di F1 ® 23, che offre ai piloti più modi per impegnarsi nello sport che amano, attraverso contenuti giornalieri, settimanali e stagionali legati al calendario della stagione reale. Il nuovo hub aiuta i nuovi giocatori a navigare nel mondo della Formula 1®, creando sfide per migliorare le loro abilità prima di lottare per il podio. F1® World include le modalità più amate, tra cui Gran Premio e Prova a tempo, e presenta un nuovo sistema di progressione che sblocca potenziamenti per le auto, livree, tute e caschi. Il nuovo sistema di valutazione della sicurezza migliora inoltre i legami sociali, favorendo un ambiente di gara competitivo ed equo, grazie all'abbinamento di piloti simili. La rinnovata modalità Classificata si basa su auto con le stesse prestazioni, perciò l'abilità dei piloti viene messa in primo piano con un sistema basato su divisioni con promozioni e retrocessioni.

In risposta al feedback dei giocatori, sono stati inclusi il 35% di distanza di gara, precedentemente disponibile solo come parte della Formula 1 ® Esports Series, e le bandiere rosse, aggiungendo più strategia e imprevedibilità al weekend di gara. Oltre a tutti i 23 circuiti del Campionato mondiale FIA di Formula 1 del 2023, inclusi gli aggiornamenti per riflettere la stagione reale in corso, F1 ® 23 presenta tre tracciati aggiuntivi: Paul Ricard (Francia), Shanghai (Cina) e Portimão (Portogallo), disponibili sia per gli eventi F1 ® sia F2 ™ . Il gioco include anche le modalità preferite dei fan, tra cui Carriera, My Team e Leghe notevolmente migliorate, accessibili tramite EA Racenet, che consentono ai giocatori di creare, partecipare, programmare e gestire campionati multigiocatore personalizzati.

È disponibile anche F1 ® 23 Champions Edition, con la prima cover-star in assoluto Max Verstappen, campione del mondo in carica e ambasciatore di EA SPORTS. L'edizione solo digitale include il Max Verstappen Racewear Pack, le icone ‘Braking Point 2’ e il Vanity Item Pack, il Dual Entitlement*, un XP Boost, il F1 ® World Bumper Pack, 18.000 PitCoin e quattro nuove icone My Team, Nigel Mansell, Jamie Chadwick, Pastor Maldonado e Kamui Kobayashi.

Per celebrare il lancio del gioco e il 60° anniversario di McLaren, i giocatori possono partecipare a un evento speciale di F1 ® World e vincere il design McLaren Triple Crown per la loro auto di F1 ® World. Si tratta di una livrea speciale che la scuderia ha presentato al Gran Premio di Monaco e che rappresenta i suoi più grandi successi nel motorsport. Nei prossimi mesi seguiranno molti altri eventi con ricompense speciali in linea con il calendario della stagione reale.

