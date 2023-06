Morto Gino Mäder,, il ciclista caduto a 100 Km/h in un burrone al Giro di Svizzera

Non ce l’ha fatta Gino Mader, il corridore elvetico uscito di strada ieri durante la quinta tappa del Giro di Svizzera e precipitato in un burrone a velocità altissima, è morto. A darne conferma è la sua squadra, il Team Bahrein.

Mader, 26 anni, era stato rianimato subito dopo il terribile incidente e ricoverato in gravissime condizioni in ospedale, dove era stato trasferito in eliambulanza.

Giovedì il ciclista della Bahrain-Victorious è precipitato da un burrone nella discesa all’Albulapass... CONTINUA A LEGGERE

