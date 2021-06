Il piccolo Nicola Tanturli era caduto in un burrone : il bambino scomparso nel Mugello

Dopo ore di indagini, Nicola Tanturli è stato ritrovato vivo. Il ragazzo sarebbe caduto in un burrone a 2,5 km da casa sua ma sta bene.

Nicola Tanturli, che non ha nemmeno 2 anni, era scomparso dalla casa dei suoi genitori a Campanara di Palazzuolo sul Senio, un paese isolato del Mugello dove la famiglia vive in una cascina che gestisce un'azienda di apicoltura. Le indagini sul ragazzino non si sono fermate per tutta la notte. Il primo sorvolo sull'area selezionata con la termocamera ha dato esito negativo, anche un secondo con gli infrarossi non ha avuto successo. Non si sono nemmeno fermate le ricerche con le squadre di terra a cui partecipano decine di volontari.

Presente anche il sindaco Gian Piero Filippo Moschetti, che ieri sera ha presieduto una riunione al campo base Quadalto per programmare le prossime operazioni. Nicola Tanturli, 21 mesi, era scomparso nella notte tra lunedì e martedì da una casa nella zona del comune di Palazzuolo sul Senio, al confine tra Romagna e Toscana, in provincia di Firenze. Il ragazzo vive con i genitori e un fratellino nella zona di Campanara. A dare l'allarme ieri mattina sono stati i genitori. L'ipotesi più probabile è che il bambino se ne sia andato autonomamente. Si parla anche di sonnambulismo: il bambino potrebbe essersi alzato dal letto e poi essere uscito di casa da solo.

La zona dove si trova la baita è isolata, circondata da boschi. “E' un bambino molto attivo, molto vivace, poteva camminare un chilometro all'ora, non sappiamo quanto lontano avrebbe potuto viaggiare. Era abituato a uscire di casa, a vivere all'aria aperta. I genitori lo mettono a letto dopo cena.”, ha spiegato ieri il sindaco di Palazzuolo.

