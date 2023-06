GRASSROOTS FESTIVAL 2023: 17 E 18 ARRIVANO I POKÉMON

GRASSROOTS FESTIVAL 2023: SABATO 17 E DOMENICA 18 ARRIVANO I POKÉMON IN UN’AREA DIVERTIMENTO A COVERCIANO



L’evento che celebra la conclusione della stagione del calcio di base, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, ospiterà anche la Pokémon Challenge con sfide a tema per i protagonisti del weekend nella casa della Nazionale.



Dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, sabato 17 e domenica 18 giugno al Centro Tecnico Federale di Coverciano torna il Grassroots Festival , la grande festa del calcio di base che celebra l’attività svolta quotidianamente su tutto il territorio nazionale dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. La casa della Nazionale aprirà le porte a oltre 1.000 tra giovani calciatori e calciatrici con i loro istruttori e le loro famiglie, provenienti da tutte le regioni d’Italia. Quest’anno, i protagonisti del Grassroots Festival troveranno una graditissima sorpresa, un partner speciale come Pokémon , che con i suoi personaggi ha accompagnato generazioni di bambini e adolescenti e che ha scelto di legare il suo brand alla FIGC e al Settore Giovanile e Scolastico.



“Siamo orgogliosi di accogliere un compagno di viaggio così prestigioso come Pokémon, conosciuto dalle giovani generazioni e non solo – ha dichiarato il presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, Vito Tisci – . L’obiettivo del Grassroots Festival, arrivato alla sua dodicesima edizione, è quello di esaltare i valori che quotidianamente cerchiamo di trasmettere ai giovani: divertimento, inclusione, fair play, con Pokémon c’è totale condivisione di questi valori. A Coverciano, per i nostri tesserati, ci sarà un’ulteriore opportunità di rendere indimenticabile questo weekend”.



L’edizione 2023 sarà quindi dedicata al gioco , al divertimento , al coinvolgimento e alla partecipazione : all’interno del Centro Tecnico Federale sarà possibile accedere alla “Pokémon Fun Zone” , con un’area allestita per far divertire i bambini presenti non coinvolti nell’attività ufficiale. La “Pokémon Fun Zone” sarà destinata alla “POKÉMON EVOLUTION CHALLENGE, SCENDI IN CAMPO CON POKÉMON” , in cui sarà possibile misurarsi nelle sfide a tema proposte per raccogliere il maggior numero di punti possibili, oltre che partecipare ad alcune esercitazioni di calcio-freestyle , organizzate da Freestyle Italia, e prendere parte a momenti di intrattenimento e di sano divertimento.



Peter Murphy, Senior Director of Marketing di The Pokémon Company International, ha commentato: "Pokémon è incredibilmente entusiasta di dare il via alla nostra partnership con la FIGC, a partire dal Grassroots Festival 2023. In Italia ci sono moltissimi fan dei Pokémon e questo weekend è una g rande opportunità per mostrare i valori condivisi da Pokémon e dalla FIGC: lavoro di squadra e passione . Opportunità come questa permettono ai giocatori più giovani di crescere e di creare amicizie e ricordi che dureranno per tutta la vita. In bocca al lupo a tutte le squadre: non vediamo l'ora di guardarvi e fare il tifo per voi!".



Pokémon sarà presente anche nella serata di sabato 17 giugno a Montecatini , sede dei Grassroots Awards , che celebreranno i protagonisti del calcio di base in Italia, con la cerimonia di premiazione nelle 11 categorie: Miglior Grassroots Club, Miglior Club professionistico in ambito Grassroots, Miglior progetto su calcio e partecipazione, Miglior progetto su calcio e disabilità, Miglior progetto di calcio e sociale, Miglior progetto di sviluppo calcio a 5, Miglior progetto di sviluppo femminile, Miglior progetto di sviluppo calcio nella scuola, premio Green Card, premio Danone empowerment femminile, premio Grassroots Leader.



Il Grassroots Festival è un evento legato alla “Grassroots Charter”, la Carta del calcio di base, sottoscritta dalle federazioni affiliate all’UEFA nel 2009. Nello sviluppo dell’attività vengono tenuti in considerazione i principali pilastri della Grassroots Charter: partecipazione, crescita, formazione, fair play, inclusione. Il Festival è un contenitore speciale in cui si incontrano le diverse anime del Grassroots che, mescolandosi tra loro, favoriscono la generazione dell’ ambiente ideale in cui far giocare i bambini nel segno del divertimento, del gioco, della sana competizione, dell’incontro e della condivisione .



Il Settore Giovanile e Scolastico è, infatti, in prima linea nello sviluppo del mondo del calcio giovanile coinvolgendo ben oltre 800.000 giovani calciatori e calciatrici che ogni anno praticano il calcio con continuità nelle società sportive, grazie al contributo di esperti e di persone che mettono a disposizione competenze e passione, coinvolgendo sempre di più società, tecnici e dirigenti nel Programma di Sviluppo Territoriale del Settore Giovanile e Scolastico come l’Evolution Programme.



