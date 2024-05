RAVENSBURGER È AL MODENA PLAY 17, 18 E 19 MAGGIO

Ravensburger è lieta di annunciare la sua partecipazione al Modena Play, che si terrà dal 17 al 19 maggio presso ModenaFiere, con uno stand dedicato al divertimento per tutta la famiglia e che riserverà una sorpresa speciale a tutti i fan di Disney Lorcana TCG!

Allo stand di Ravensburger, ubicato presso il Padiglione A - Booth 15, Disney Lorcana TCG sarà il protagonista indiscusso, con la presentazione in anteprima esclusiva dell’attesissimo set 4, Il Ritorno di Ursula, che sarà celebrata da una serie di eventi imperdibili.

Gli appassionati del popolare gioco di carte collezionabili, potranno infatti varcare la soglia di una riproduzione a grandezza naturale del Grande Illuminarium, la magica struttura che custodisce tutte le Leggende del fantastico regno di Lorcana e che richiama i giocatori a diventare Illuminatori, per andare all’avventura e recuperare i frammenti di Leggende perdute.

Ma le celebrazioni non finiscono qui! I visitatori della fiera, infatti, potranno acquistare in anteprima il set 4, Il Ritorno di Ursula, prima della sua uscita nei negozi e avranno anche l’opportunità di provarlo fin da subito, grazie alle sessioni dimostrative

presenti allo stand, in cui i giocatori potranno imparare trucchi e ricevere consigli strategici dal team Ravensburger.

Inoltre, presso lo stand di Ravensburger, gli esperti di Disney Lorcana TCG potranno prendere parte ai tornei di prerelese del set 4, che si terranno durante tutte le giornate della fiera e che si svolgeranno in pod da 8 persone, con iscrizione sul posto, e con partenza torneo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. I tornei si svolgeranno in modalità Sealed (è ammesso giocare solo con le carte trovate nei prodotti acquistati tramite l'iscrizione).

Tutti i partecipanti dei tornei riceveranno una carta promo in omaggio e i vincitori otterranno anche l’attesissimo Gift Set Avventura degli Illuminatori: Problemi negli Abissi.Anche i neofiti di Disney Lorcana TCG e i semplici curiosi potranno fare propria una carta promo, basterà acquistare un gioco Ravensburger.Presso lo stand Ravensburger, oltre a poter provare il gioco grazie alle partite dimostrative del set 4 organizzate durante tutte le giornate della fiera, i visitatori potranno incontrare anche la talentuosa Alice Pisoni, una degli artisti italiani di Disney Lorcana TCG.

L’artista sarà più che disponibile a firmare le carte da lei illustrate che il pubblico vorrà portare con sé, oltre a firmare un’esclusiva cartolina con un suo artwork, che verrà consegnata a chi vorrà incontrarla.Sarà possibile incontrare Alice Pisoni presso lo stand Ravensburger nella giornata di sabato 18 maggio dalle 16:00 alle 19:00 e nella giornata di domenica 19 maggio dalle 15:00 alle 18:00.Ma le attività e i tornei presso lo stand Ravensburger non finiscono qui!Sabato 18 maggio, a partire dalle ore 14:00, si terrà la prima tappa del 2° Torneo Italiano Disney Villainous “It’s good to be bad”!Il torneo, a eliminazione diretta, sarà aperto a un massimo di 32 giocatori e si svolgerà su tre turni.Per partecipare, è possibile iscriversi compilando il form a questa pagina web.

Domenica 19 maggio, a partire dalle ore 10:00, si terrà inoltre la finale del campionato italiano di Rummikub.Che tu sia un super appassionato di giochi da tavolo o tu voglia solo passare un po’ di tempo divertendoti in compagnia, grazie ai dimostratori presenti allo stand potrai provare i grandi giochi di Ravensburger, come il celebre e plurpremiato Disney Villainous e il party game That’s not a Hat Pop Culture, e tutta una serie di novità.

Tra queste, Horrified Universal Monster, un gioco cooperativo horror, in cui i giocatori dovranno collaborare per tenere testa ai classici mostri della Universal, e Mycelia, in cui le tribù di funghi che abitano la foresta devono collaborare tra loro per spostare le goccioline di rugiada fino alla pozza, in un gioco di deckbuilding tanto semplice quanto affascinate.

Per un momento di risate assicurate, non potranno mancare i giochi ThinkFun: Dice & Slice, un delizioso gioco roll & write sulla pizza, e Goat’s Day Out, un divertentissimo gioco in stile Tetris con le capre.Non perdere questa occasione unica, vieni a scoprire le incredibili novità Ravensburger!