Chi è Eleonora Berlusconi? la storia di una vita riservata e il suo legame con il padre

Eleonora Berlusconi, figlia del Cavaliere, preferisce la riservatezza: scopri la sua storia. Eleonora Berlusconi, la quarta figlia del celebre leader politico Silvio Berlusconi, è sempre stata una persona riservata, lontana dai riflettori. Tuttavia, dopo la scomparsa del padre, si sono accesi i riflettori sugli eredi dell'impero Berlusconi, e molte domande riguardo alla sua vita sono emerse.

Nata nel 1986 ad Arleshaim, in Svizzera, Eleonora è frutto del secondo matrimonio di Silvio Berlusconi con Veronica Lario. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Villoresi di Monza, si è trasferita a New York per studiare business management presso la St. John University, dove ha svolto uno stage in una televisione americana. Nel 2010, a soli 24 anni, è tornata in Italia e ha iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia, Mediaset. Seguendo le orme di sua sorella Barbara, Eleonora ha poi intrapreso una carriera dirigenziale nel Milan. Nel 2013 ha assunto la gestione della Fondazione Milan Onlus, l'ente benefico del club di calcio. Inoltre, come i fratelli Barbara e Luigi, Eleonora possiede un terzo della Holding Italiana Quattordicesima (H14), che controlla il 24,2% di Fininvest.

Nonostante la sua riservatezza, la vita privata di Eleonora Berlusconi ha attirato l'attenzione dei media di gossip. In particolare, la sua relazione e successiva rottura con il modello inglese Guy Binns sono state oggetto di numerosi articoli. Secondo quanto rivelato dal tabloid britannico The Sun, i due si sono conosciuti durante una sfilata di moda di Armani a Milano nel 2011 e hanno avviato una relazione. Sebbene non si siano mai sposati, hanno avuto tre figli: Riccardo, Flora e Artemisia. La coppia si è separata nel 2022, a seguito di presunte rivelazioni di un tradimento.

La vita privata della figlia dell'ex premier è avvolta nel mistero, poiché Eleonora ha scelto di mantenere un profilo basso anche sui social media. In una rara intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2004, quando aveva appena 18 anni, Eleonora ha affermato di non sentire il peso del cognome che porta, ma ha rivelato di aver spesso avvertito di essere osservata e giudicata. Ha inoltre confessato di sentirsi più vicina alla madre che al padre, pur avendo comunque un forte legame con quest'ultimo.

