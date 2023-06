Il parere di Rosy Bindi sui funerali di Stato e il lutto nazionale per la morte di Berlusconi : una scelta controversa

Durante un confronto televisivo, Berlusconi pronunciò la frase "lei è più bella che brava", un commento che Rosy Bindi non ha mai digerito completamente. Recentemente, durante un'intervista a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, Bindi ha espresso la sua opinione riguardo ai funerali di Stato e al lutto nazionale in seguito alla morte del Cavaliere.

Secondo Bindi, è giusto che vengano organizzati i funerali di Stato, ma non ritiene opportuno decretare il lutto nazionale per una figura controversa come Berlusconi. Ha dichiarato: "I funerali di Stato sono previsti ed è giusto che ci siano, ma il lutto nazionale per una persona divisiva com'è Stato Berlusconi secondo me non è una scelta opportuna".

La politica è tornata sull'episodio in cui Berlusconi le rivolse il commento televisivo 'lei è più bella che intelligente', ricordando la sua risposta decisa: "Io gli risposi 'non sono una donna a sua disposizione'. Fu una reazione istintiva, parole che escono spontanee quando si è coinvolti emotivamente. Da quel momento - continua Bindi - non ho mai riallacciato rapporti né ho parlato nuovamente con Berlusconi. Lui non mi ha mai chiesto scusa, ma non ho rimpianti. Non so se avrei accettato quelle scuse."

Durante l'intervista a Un Giorno da Pecora, Bindi ha anche criticato la tendenza attuale a santificare Berlusconi, affermando che i conti con il Berlusconismo non sono stati fatti quando era in vita, ma spera che vengano fatti ora. Inoltre, ha espresso dubbi sulle capacità imprenditoriali del Cavaliere, sottolineando che se non avesse goduto della protezione politica, non sarebbe Stato un grande imprenditore.

Le parole di Bindi hanno suscitato diverse reazioni, tra cui la replica di Matteo Renzi, il quale ha commentato: "Rosy Bindi è una donna che ottiene visibilità criticando gli altri. Non offre idee per il paese: viene invitata solo quando parla male, di solito di Berlusconi, talvolta anche di me. Ha tutto da guadagnare creando polemiche."

