MARCELL JACOBS FUORI DALLA COPPA EUROPA, ANCORA INFORTUNIO

Ancora una notizia negativa per il campione olimpico Marcell Jacobs che non sarà in gara a Chorzow (Polonia, 23-25 giugno). Sul sito della Fidal ci viene spiegato che lo staff medico federale ha dichiarato: “Necessità di impiegare ulteriore tempo per le cure e l’allenamento specifico, fino a completa risoluzione del problema”

Marcell Jacobs, in accordo con la Direzione Tecnica delle squadre nazionali azzurre, non sarà impegnato nelle gare del Campionato Europeo a squadre-European Games, in programma nel weekend del 23-25 giugno a Chorzow (Polonia).

All’atleta è stata diagnosticata una “condizione... CONTINUA A LEGGERE

Altre News per: marcelljacobsfuoridallacoppaeuropaancora