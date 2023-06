NUOVI DETTAGLI SULLE PROSSIME USCITE DI ASSASSIN'S CREED

Nuovo gameplay e approfondimento della storia di Assassin's Creed Mirage, trailer di annuncio e dettagli su Assassin's Creed Nexus VR e un nuovo sguardo ad Assassin's Creed Codename Jade.





Durante la conferenza Ubisoft Forward Live, Ubisoft ha rivelato ulteriori informazioni sui prossimi giochi di Assassin's Creed: Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Nexus VR e Assassin's Creed Codename Jade. Ogni titolo arricchisce ed espande il marchio Assassin's Creed in nuovi territori, dando la possibilità a un maggior numero di giocatori di immergersi in ambientazioni diverse e in esperienze di gioco coinvolgenti.



Assassin’s Creed Mirage

Con lo sviluppo guidato da Ubisoft Bordeaux, Assassin's Creed Mirage è un omaggio alla serie e un tributo particolarmente speciale al primo Assassin's Creed. Invitando i giocatori in una magnifica Baghdad del IX secolo all'apice della sua età dell'oro, Assassin's Creed Mirage offre un'esperienza d'azione e avventura condensata e guidata dalla narrazione, con una rivisitazione in chiave moderna degli elementi di gioco del parkour, della furtività e degli assassinii che hanno caratterizzato il franchise per oltre quindici anni.

Durante la conferenza sono stati presentati due nuovi trailer che offrono un'anteprima coinvolgente dell'iconica esperienza di Assassin's Creed che offrirà il gioco. Seguendo la storia di Basim, che da ladro di strada diventa un maestro assassino, potrai combattere contro l'Ordine degli Antichi e scoprire di più sulle visioni da incubo che lo perseguitano.

Assassin's Creed Mirage uscirà il 12 ottobre 2023 su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X | S, Xbox One e Amazon Luna, oltre che su PC Windows tramite Epic Games Store e Ubisoft Store. I giocatori possono anche iscriversi a Ubisoft+ su Xbox, Amazon Luna e PC attraverso Ubisoft Connect per accedere al gioco il giorno del lancio.

A partire dal lancio, potrai apprendere informazioni storiche e scoprire immagini provenienti dalle collezioni di rinomati musei e istituzioni grazie alla funzione "Storia di Baghdad".

Con 66 siti storici in tutto il mondo di Assassin's Creed Mirage, "Storia di Baghdad" fornirà una prospettiva basata sulla ricerca sull'ambientazione e sull'epoca della storia. Tutte le voci saranno disponibili nel Codex del gioco.

Assassin’s Creed Nexus VR

Condotto da Ubisoft Red Storm e in uscita nel 2023, Assassin's Creed Nexus VR è il primo titolo in Realtà Virtuale AAA del franchise, che ti consente di incarnare i leggendari maestri assassini e di eseguire fisicamente le loro azioni iconiche in un gioco completo. Il gioco sarà disponibile sulla piattaforma Meta Quest, che comprende Meta Quest 2, Meta Quest 3 e Meta Quest Pro. I tuoi personaggi preferiti saranno giocabili in Assassin's Creed Nexus VR, tra cui Ezio Auditore da Firenze nell'Italia rinascimentale, Kassandra nell'Antica Grecia e Connor nell'America coloniale, in una storia completamente nuova costruita da zero per la realtà Virtuale.

L'Abstergo Industries ha trovato un modo per recuperare potenti artefatti perduti che possono tracciare un profilo di chiunque attraverso i suoi ricordi di una vita, per poi usare questi profili per manipolare le sue convinzioni. Dovrai sabotare il piano dell'Abstergo, scoprendo tutti i nuovi capitoli della storia di ogni Assassino.

Immergiti nel mondo di Assassin's Creed, utilizzando movimenti reali per combattere con la lama nascosta, lanciare l'ascia e brandire l'arco contro una varietà di nemici. Muoviti furtivamente, nascondendoti nell'ambiente o confondendoti tra i civili. Esplora iconiche città storiche, tra cui Venezia, Atene e la Boston coloniale; ogni ambiente è caratterizzato da una navigazione a 360 gradi, che consente di arrampicarsi e fare parkour liberamente mentre incontri civili e personaggi storici, che reagiscono alle tue azioni in VR.

Sperimenta l'impeto degli assassinii acrobatici e l'emozionante salto della fede mentre decidi come raggiungere i tuoi obiettivi. Anni di sviluppo hanno portato Assassin's Creed Nexus VR ad avere una suite completa di funzioni capaci di soddisfare i giocatori di ogni tipo appassionati di VR. Aggiungere Assassin's Creed Nexus VR alla tua lista dei desideri sulla pagina del Meta Quest Store Assassin's Creed Nexus VR on Oculus Quest 2 | Oculus.

Assassin’s Creed Codename Jade

Oggi, Ubisoft ha anche rivelato la sua partnership con Level Infinite, un marchio dedicato nel fornire giochi di alta qualità a un pubblico globale, che pubblicherà Assassin's Creed Codename Jade.

Avrai accesso a un enorme open-world ambientato nell'antica Cina del terzo secolo a.C., caratterizzato dagli elementi di gioco iconici di Assassin's Creed: esplorazione, parkour, combattimento e assassinio. Per la prima volta nel franchise, potrai personalizzare l'aspetto del personaggio e renderlo tuo, prima di affrontare il viaggio che ti attende, pieno di storia antica e pericoli nascosti. Durante quest'epoca cruciale, la dinastia Qin unificò la Cina e assicurò la via commerciale verso l'Occidente. Affronta i predoni del deserto e lavora per smantellare le cospirazioni, assumendo maggiori responsabilità e affrontando nuove sfide lungo il percorso dalla Grande Muraglia alla capitale imperiale di Xianyang. Per garantire un'esperienza di gioco sempre più avvincente, il feedback dei giocatori sarà raccolto attraverso varie fasi beta, la prima delle quali inizierà nel corso dell'estate.

Puoi pre-registrarti alla prossima fase open beta di Assassin's Creed Codename Jade qui [www.assassinscreedcodenamejade.com]

