Primo sguardo della key art di Star Wars Jedi: Survivor

Respawn Entertainment, Electronic Arts e Lucasfilm Games hanno annunciato che i fan di tutto il mondo potranno dare un primo sguardo all'attesissimo Star Wars Jedi: Survivor™ in azione ai The Game Awards, la celebrazione di fine anno dell'industria dei videogiochi, giovedì 8 dicembre. Scopri l'aggiornamento sui canali social di EA Star Wars.

È stata inoltre rivelata la nuova Key Art di Star Wars Jedi: Survivor, che può essere visualizzata e condivisa con i lettori tramite il seguente link :https://eapressportal.com/ download/26397/ f908a674b44909fb0358aad4350041 12b52eeefc

Star Wars Jedi: Survivor riprende cinque anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order. Cal Kestis è rimasto un passo avanti rispetto alla costante ricerca dell'Impero, ma inizia a sentire il peso di essere uno degli ultimi Jedi rimasti nella galassia. Accompagnato dal suo fidato compagno BD-1, Cal incontrerà e si alleerà con personaggi unici e interessanti durante il suo viaggio. Per sopravvivere, Cal deve evolversi come Jedi, imparando nuove abilità e rafforzando il suo legame con la Forza.

Il reveal trailer di Star Wars Jedi: Survivor, presentato in anteprima durante la Star Wars Celebration del maggio 2022, è disponibile qui;

Sintonizzatevi sui The Game Awards venerdì 9 dicembre alle 2:00am CET tramite YouTube, Twitch, Twitter e Discord.

