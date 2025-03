THE CREW MOTORFEST - SEASON 6 CON RED BULL

Ubisoft Ivory Tower e Red Bull insieme per una nuova Motorfest experience, gratis il 5 di marzo con la Season 6

Ubisoft annuncia l'entusiasmante collaborazione con Red Bull per The Crew Motorfest Season 6, il cui lancio è previsto per il 5 marzo su PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Questo aggiornamento porta molti nuovi contenuti, tra cui gli iconici veicoli Red Bull, due playlist Red Bull e “Motorfest: The Podcast”, condotto da Becky Evans, con la partecipazione di alcuni dei migliori atleti Red Bull come Yuki Tsunoda.

Anche l'isola di Maui verrà aggiornata con l'introduzione di nuovi luoghi iconici e del Motorfest x Red Bull Playground. Questa nuova, enorme arena celebra la cultura ad alta energia di Red Bull ed è aperta gratuitamente a tutti i giocatori. Mettiti al volante di esclusivi veicoli Red Bull, scopri due nuove playlist e goditi l'atmosfera vibrante di Maui, arricchita da splendidi effetti di illuminazione notturna e strutture rinnovate.

Per prima cosa, il 5 marzo, verrai messo alla prova con gli iconici veicoli Red Bull in “Red Bull Speed Clash”, che prevede gare tra diverse categorie di veicoli, mettendo un'auto Alpha Grand Prix contro un aereo o un'auto Rally Raid contro una moto. Completando con successo questa playlist si sbloccherà la Ferrari 488 GT3 AF Corse (2016). Il 7 maggio, dovrai spingerti oltre i tuoi limiti in “Red Bull Wild Ride” e portare la Red Bull RB18 fuori strada nella nuova modalità “Action List”. Solo i più audaci riusciranno a completare questa sfida adrenalinica.

La Season 6 introdurrà 17 nuovi veicoli, ridefinendo l’esperienza di Motorfest. I possessori del Pass Year 2 Pass avranno accesso esclusivo a:

Ford Puma Hybrid Rally 1 (2022) – Rally il 5 di marzo

BMW M4 Drift Brothers (2024) – Drift il 2 di aprile

Audi RS Q E-tron (2024) – Rally Raid il 7 di maggio

MINI John Cooper Works GP (2020) – Street Tier 1 il 4 giugno

Al lancio, potrai guidare la Red Bull RB20 (2024) - Alpha Grand Prix e la KTM X-Bow R Experience Red Bull Ring (2016) - Racing.

Ubisoft Ivory Tower continua a migliorare il gioco sulla base dei feedback della comunità, introducendo nuovi aggiornamenti sulla qualità della vita e sulla qualità del servizio. Per offrire un'esperienza più equa, il traffico sarà ora disabilitato durante le gare Summit e il cambio di marcia è stato migliorato per garantire la coerenza tra modalità automatica e manuale. Le modifiche alla maneggevolezza di 65 veicoli sono descritte in dettaglio nell'articolo sull'aggiornamento dedicato [LINK]. Novità anche per il PvP in The Crew Motorfest con le Grandi Gare a tema settimanali, i potenziamenti di XP e Bucks, le nuove condizioni meteorologiche e la modalità dinamica senza collisioni.

Infine, uno degli aggiornamenti più interessanti di questa stagione è racchiuso in “Motorfest: The Podcast”, un nuovo podcast sviluppato in collaborazione tra Red Bull e Ubisoft, disponibile sia all'interno che all'esterno del gioco il 5 marzo. Questa nuova stazione radio del gioco presenta non solo brani curati, ma anche interviste a piloti iconici di Red Bull, tra cui Yuki Tsunoda, Robbie Maddison, Lukasz Czepiela, Elias Hountondji, Conor Shanahan e Manuel Lettenbichler. Condotto da Becky Evans (in arte Queen B), creatrice di uno stile di vita automobilistico nel Regno Unito, questo podcast colma il divario tra il Crew Motorfest e gli sport motoristici reali, celebrando la cultura automobilistica. Gli episodi saranno disponibili su tutte le piattaforme di streaming (Spotify | Apple | YouTube: un episodio ogni settimana dal 5 marzo disponibile sul canale di Becky Evans)

