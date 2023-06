Carlo Freccero, il ruolo chiave dietro l'espansione della televisione commerciale europea e il suo incontro con Berlusconi

Carlo Freccero, uno dei principali consiglieri di Berlusconi sulla televisione, rivela a Fanpage l'incontro con il Cavaliere: "Riconobbe che per ampliare il pubblico era necessario abbassare il livello del messaggio". Così cominciò l'avventura pionieristica della televisione commerciale e l'importazione del suo modello in Francia: "Ha cambiato la mia vita, ma la sua incursione in politica ci ha divisi".

"Molti ignorano o non sono a conoscenza del fatto che Berlusconi ha esportato la televisione commerciale in tutta Europa, avendo successo in Spagna e cercando anche in Germania. La situazione in Francia era complessa per diversi motivi. Prima di tutto, Parigi non comprendeva il concetto di televisione commerciale e non capiva che funzionasse in modo diverso rispetto a quella educativa del servizio pubblico, che avrebbe portato alla scomparsa della cultura europea elevata: arte, libri, cinema d'autore, tutte cose che non funzionano in televisione. Soprattutto, la televisione commerciale non ha l'obiettivo di educare".

"Quando lo incontrai, rimasi colpito e professionalmente gli devo tutto. Ci univa l'entusiasmo per la nuova televisione che stavamo costruendo, che è stata una cosa bellissima e straordinaria. Allo stesso tempo, eravamo profondamente diversi per background ed esperienze. Io ero un nostalgico del '68, mentre Berlusconi era un imprenditore di successo nel settore edilizio. In uno dei nostri primi incontri, mi disse: 'Mentre voi perdevate tempo pensando di fare la rivoluzione, io diventavo ricco come Paperone'".

"Se fossi stato come lui, sarei diventato estremamente ricco. Devo dire che sia io che quel personaggio siamo stati completamente rapiti dall'invenzione, dalla scoperta dell'audience che ci ha assorbiti e ne è diventata la nostra droga. Ho capito che entrare nello stadio di San Siro con tutti che urlano 'Silvio, Silvio' non è qualcosa che puoi ottenere con la politica, è l'audience che ti consente di fare certe cose. L'audience può essere paragonata all'effetto dei social media, ma molto peggio perché era la prima volta in cui era possibile misurarla in quel modo."

