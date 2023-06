Tragica morte di un bambino di 11 anni a bordo di un volo Turkish Airlines da Istanbul a New York

Un tragico incidente si è verificato a bordo di un volo Turkish Airlines che collegava Istanbul a New York, quando un bambino americano di 11 anni ha perso la vita. Il minore, già affetto da problemi di salute, ha accusato un malore durante il volo. Nonostante un medico presente abbia cercato di rianimarlo, i suoi sforzi sono stati vani.

In seguito al deterioramento delle condizioni del bambino, l'aereo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Budapest. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa turca Anadolu, il piccolo, di cittadinanza statunitense, ha iniziato a manifestare sintomi di malessere poco dopo il decollo da Istanbul. L'equipaggio e successivamente un medico a bordo hanno cercato di fornire assistenza al bambino.

Questo triste evento ha scosso sia i passeggeri che l'equipaggio a bordo del volo Turkish Airlines, e rappresenta una dolorosa testimonianza delle imprevedibili emergenze mediche che possono verificarsi durante i viaggi aerei. La Turkish Airlines sta cooperando pienamente con le autorità competenti per investigare ulteriormente sulle cause dell'incidente e per fornire supporto alle famiglie coinvolte.

